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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Предотвратить и обезвредить

Немецкий эксперт поделился опытом организации переработки отходов
Текст: Татьяна Казанцева (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 234(7992)
Грета Тунберг была бы довольна высказыванием Гюнтера Дехуста: "Мы должны так обращаться с отходами, чтобы у нас была возможность сохранить климат", - считает инженер, бывший чиновник, а ныне научный сотрудник Института прикладной экологии.

Оказывается, в Германии это поняли еще полвека назад - именно в 1970-е в ФРГ была законодательно создана система сбора и переработки ТКО, в том числе построены общественные предприятия по переработке промышленных отходов (с того времени они только модернизируются).

- Понятно, почему это произошло: потребление ресурсов в ХХ веке увеличилось в среднем в 8 раз, а руд и минералов - в 23, и рост продолжается. В 2000 году в Германии потребляли 145-180 миллиардов тонн, а в 2050-м прогнозируют уже 600 миллиардов. Особенно волнует проблема пластика, ведь он разлагается тысячелетиями. Увы, сегодня на планете нет ни одного литра воды из поверхностных источников, где не было бы пластиковых частиц, - рассказал Гюнтер Дехуст на встрече в Екатеринбурге, организованной Генконсульством ФРГ и Уральской торгово-промышленной палатой.

Фото: Иван Малыгин
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Последний раз немецкое экологическое законодательство актуализировали в 2012 году. Изменилась иерархия методов обращения с отходами - на первое место вышло предотвращение их образования, а переработка заняла лишь третье. В 1990 году немцы складировали 30,5 миллиона тонн мусора, в 2014-м - только 13,1 миллиона, и то после предварительной обработки. Сваливать мусор без переработки запретили в 2005-м, и вскоре раздельный сбор ТКО увеличился втрое.

- В Германии мало природных ресурсов, отчасти поэтому активно перерабатываются не только бытовые, но и промышленные отходы. Из них, например, производится 45 процентов металлов. Есть даже опыт лизинга химического сырья - его используют и возвращают в переработку. Доля вторичного сырья в промышленности составляет в среднем 72 процента. Например, 99 процентов алюминиевых банок для напитков перерабатываются. Они обложены пошлиной, чтобы покупатели не забывали их "возвращать". На сто процентов перерабатываются упаковочная бумага и картон, а печатная продукция, газеты и журналы, даже гламурный глянец, на 52 процента состоят из вторичного сырья, - отмечает эксперт.

Подсчитано, что на одного жителя Германии приходится 5 тонн отходов в год, а их общий объем в стране достигает 412 миллионов тонн. Причем больше всего мусора (в том числе бетона и стали) образуется в сфере строительства и при сносе объектов, рытье котлованов, ремонте дорог. Но немцев это не пугает - 80 процентов строительного мусора будет использовано вновь.

Карта Германии, которую показал Дехуст, буквально испещрена точками: многочисленные объекты по сбору, сортировке, переработке и сжиганию мусора распределены весьма равномерно, хотя, оказывается, каждая федеральная земля по-своему выстраивает мусорную концепцию. В свое время для этого создавались рабочие группы, причем государство поддерживало научные исследования и оплачивало консультации различных фирм. Сейчас все производители имеют в штате сотрудников, занимающихся такой работой.

В Германии мало природных ресурсов, отчасти поэтому активно перерабатываются не только бытовые, но и промышленные отходы

Установки для переработки промышленных отходов заводы строят за свой счет, не считая созданных в 70-е годы. В Германии сейчас 32 таких предприятия мощностью 1,5 миллиона тонн в год. В 2019 году их загрузка составила 90 процентов, 15 процентов сырья приходится импортировать.

А вот на вопрос, что лучше - сжигать или перерабатывать, однозначного ответа нет и у немцев: делают и то, и другое. В огонь попадают даже опасные отходы, а те, что невозможно сжечь, отправляются на физико-химическую переработку. Например, в Баварии действует единый производственный комплекс, включающий и тысячеградусную топку, и физико-химическую переработку, и установку биологической очистки отходов канализации.

Сжигают не только промышленный мусор, но и бытовой. Это стоит около 100 евро за тонну ТКО, хотя, если установка загружена полностью, цена может быть ниже.

Фото: Из архива Виктории Надбитовой
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- В каждом округе своя стоимость и система сбора платежей, но уровень оплаты нельзя назвать низким. Вся переработка ТКО финансируется за счет жителей. Семья из четырех человек платит от 100 до 500 евро в год. Причем из этой суммы еще исключена утилизация упаковки, ведь производители продукции давно включили стоимость переработки упаковки в цену товара - около 12 евро в год на человека, - продолжает Гюнтер Дехуст.

Казалось бы, о таких успехах только мечтать, но успокаиваться рано: Евросоюз пересматривает квоты на переработку отходов - они становятся все строже.

Напомним, что переработка ТКО - не главная задача в сфере обращения с отходами в Германии. Сейчас в стране активно работают над предотвращением их образования. Однако снижение производства мусора означает сокращение объемов сырья для мусоросортировочных, перерабатывающих и сжигающих предприятий. Встает новая проблема - чем загрузить их мощности и не допустить при этом роста тарифов. Это очередная задача для ученых, в том числе и российских, где еще только создают цепочку сортировки, переработки и утилизации мусора.

Экономика Отрасли Ресурсы Общество Экология Экономика Товары и цены Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург "Мусорная" реформа
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