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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Лечение с развлечением

В Зауралье приехало больше гостей, чем ожидали
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 234(7992)
Курганскую область в прошлом году вместо планируемых 143 тысяч туристов посетило 156 тысяч. По итогам нынешнего года ожидается, что показатель вырастет до 170 тысяч, прогнозируют специалисты отдела развития туризма департамента экономического развития региона.
Фото: Анна Макарова Курганцы считают, что праздник в честь местной рыбки - сырка - может стать туристическим брендом региона. Фото: Анна Макарова
Курганцы считают, что праздник в честь местной рыбки - сырка - может стать туристическим брендом региона. Фото: Анна Макарова

Чиновники признаются, что сами приезжих не считают - берут данные у Росстата, который опирается на официальную информацию гостиниц, тур-агентств, туроператоров, санаториев. Так что реальная цифра, очевидно, больше. Увеличение турпотока произошло в основном за счет курортников, пациентов лечебно-оздоровительных учреждений, участников новых развлекательных шоу. Примечательно, что лечебно-оздоровительный туризм обеспечивает почти 40 процентов туристского потока в Зауралье: каждого прибывающего из другой области или зарубежья пациента местных клиник или отдыхающего в санатории автоматически записывают в туристы.

- Люди, приезжающие на лечение, все равно знакомятся с нашими достопримечательностями, посещают музеи, массовые мероприятия, - поясняет завотделом развития туризма Марина Щербакова.

Курганской области с ее знаменитым Илизаровским центром просто грех не развивать медицинский туризм

Утверждение спорное, но это общепринятая практика в России: медицинский туризм стал в отрасли отдельным направлением, а уж Курганской области с ее знаменитым Илизаровским центром грех его не развивать.

Однако настоящие туристы едут все-таки не лечиться, а за новыми впечатлениями и эмоциями. Это доказал фестиваль воздушных шаров, который впервые прошел минувшим летом в Кургане. По данным отдела развития туризма, мероприятие собрало более десяти тысяч человек. Увеличить турпоток удалось с помощью информационной поддержки центров развития туризма Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, а также курганских туроператоров, которые привезли туристов из соседних регионов.

Фото: instagram.com/_ladonkin
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Правда, уже во время праздника стало понятно: прежде чем зазывать к себе гостей, надо тщательно продумать организацию мероприятия, чтобы и своих не обидеть. Всего к услугам гостей фестиваля было три воздушных шара, на которых предлагалось подняться в небо и посмотреть на город с высоты птичьего полета. Желающих выстроилась огромная очередь - далеко не всем удалось полетать на аэростате, многие остались недовольны. Кроме того, устроители праздника не подумали о парковках для автомобилей. Фестиваль проходил за городом, так что большинство гостей приехало на своих машинах, в результате на подъезде к месту проведения мероприятия возникли километровые пробки.

В отделе развития туризма обещают, что на следующий год ошибки учтут: шаров запустят в два раза больше, организуют парковки и выберут другое, более просторное место. Более того, фестиваль хотят сделать международным - уже идут переговоры об участии в нем гостей из Казахстана и Белоруссии.

Между тем

Просчеты в организации фестиваля воздушных шаров не помешали Курганской области стать лауреатом регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Приволжского и Уральского федеральных округов в номинации "Лучшее туристическое событие в области спорта" (третье место). Курганцы также стали финалистами в номинации "Лучшее событие в области гастрономического туризма", представив на конкурс "День сырка". Финал премии пройдет 15-17 ноября в Самаре.

Экономика Туризм Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область
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