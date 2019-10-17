Чиновники признаются, что сами приезжих не считают - берут данные у Росстата, который опирается на официальную информацию гостиниц, тур-агентств, туроператоров, санаториев. Так что реальная цифра, очевидно, больше. Увеличение турпотока произошло в основном за счет курортников, пациентов лечебно-оздоровительных учреждений, участников новых развлекательных шоу. Примечательно, что лечебно-оздоровительный туризм обеспечивает почти 40 процентов туристского потока в Зауралье: каждого прибывающего из другой области или зарубежья пациента местных клиник или отдыхающего в санатории автоматически записывают в туристы.
- Люди, приезжающие на лечение, все равно знакомятся с нашими достопримечательностями, посещают музеи, массовые мероприятия, - поясняет завотделом развития туризма Марина Щербакова.
Утверждение спорное, но это общепринятая практика в России: медицинский туризм стал в отрасли отдельным направлением, а уж Курганской области с ее знаменитым Илизаровским центром грех его не развивать.
Однако настоящие туристы едут все-таки не лечиться, а за новыми впечатлениями и эмоциями. Это доказал фестиваль воздушных шаров, который впервые прошел минувшим летом в Кургане. По данным отдела развития туризма, мероприятие собрало более десяти тысяч человек. Увеличить турпоток удалось с помощью информационной поддержки центров развития туризма Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, а также курганских туроператоров, которые привезли туристов из соседних регионов.
Правда, уже во время праздника стало понятно: прежде чем зазывать к себе гостей, надо тщательно продумать организацию мероприятия, чтобы и своих не обидеть. Всего к услугам гостей фестиваля было три воздушных шара, на которых предлагалось подняться в небо и посмотреть на город с высоты птичьего полета. Желающих выстроилась огромная очередь - далеко не всем удалось полетать на аэростате, многие остались недовольны. Кроме того, устроители праздника не подумали о парковках для автомобилей. Фестиваль проходил за городом, так что большинство гостей приехало на своих машинах, в результате на подъезде к месту проведения мероприятия возникли километровые пробки.
В отделе развития туризма обещают, что на следующий год ошибки учтут: шаров запустят в два раза больше, организуют парковки и выберут другое, более просторное место. Более того, фестиваль хотят сделать международным - уже идут переговоры об участии в нем гостей из Казахстана и Белоруссии.
Между тем
Просчеты в организации фестиваля воздушных шаров не помешали Курганской области стать лауреатом регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Приволжского и Уральского федеральных округов в номинации "Лучшее туристическое событие в области спорта" (третье место). Курганцы также стали финалистами в номинации "Лучшее событие в области гастрономического туризма", представив на конкурс "День сырка". Финал премии пройдет 15-17 ноября в Самаре.