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17.10.2019 08:10
Проект: В регионах

Уйти в цифру безопасно

Новая дискуссионная площадка для айтишников в Тюмени востребована
Текст: Иван Ман (Тюмень)
Российская газета - Экономика УРФО № 234(7992)
ИБ - это аббревиатура широко вошедшего в нашу жизнь словосочетания "информационная безопасность". "ИБ без границ" - специализированный тюменский форум, который прошел в сибирском городе во второй раз.

Прежде тема обсуждалась в рамках известного среди айтишников мероприятия "Инфотех". Тема горячая, интерес к ней год от года рос, организаторы задумались: "Наверное, есть резон сконцентрировать на ней внимание, создав обособленную дискуссионную и обучающую площадку". И попали в десятку.

В 2018 году около 300 человек зарегистрировались в качестве участников. Фактически на новорожденный форум пришло полтысячи. В 2019-м поступило свыше 500 заявок, тогда как форум принял почти в полтора раза больше людей. Локальным его не назовешь. Приехали специалисты по информационной безопасности и цифровым технологиям из городов Урала, далеких регионов, даже из-за рубежа.

Место встречи неслучайно. По словам помощника полномочного представителя президента РФ в УрФО Евгения Гурария, Тюменская область - один из лидеров внедрения передовых решений в этой сфере, в разработке оригинальных технологий, в формировании, начиная со школьной парты, многочисленного и сильного отряда IT-профессионалов. Это не красивые фразы, а реальность.

На глобальном первенстве среди профессионалов WorldSkills тюменцы признаны чемпионами мира в компетенции "Информационная безопасность"

Сравнительно недавно регион показал лучшие результаты во всероссийском IT-диктанте, а на глобальном первенстве среди профессионалов WorldSkills тюменцы признаны чемпионами мира в компетенции "Информационная безопасность". В здании Тюменского технопарка, где проходил форум, нынешней осенью открыта в соответствии с задачами регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" школа юных нейроинженеров. В группе 20 старшеклассников, прошедших отборочное тестирование, а всего в нем участвовало около 200 подростков. Во многих школах учащиеся занимаются в IT-классах, классах робототехники.

Другие факты. В технопарке 68 резидентов, свыше половины - IT-компании. Здесь же уже сотни человек прошли обучение в "Школе программирования". С нынешнего года центр инжиниринга технопарка оказывает малым и средним производственным фирмам услуги по информатизации и внедрению цифровых технологий. Для айтишников созданы максимально комфортные условия: аренда помещений - по рублю за квадрат, нулевая ставка налога на имущество и пониженная - налога на прибыль, компенсация первого взноса по лизингу при приобретении серверного оборудования и суперкомпьютеров. В 2017 году в регионе насчитывалось 39 IT-компаний, сегодня их в четыре раза больше.

- Цифровизация бизнеса уже в самой ближайшей перспективе станет одним из ключевых факторов в конкурентной борьбе. Но, я думаю, еще не все осознали, что повлечет за собой повсеместная цифровизация, в чем ее угрозы и, самое главное, какие преимущества из нее можно извлечь. Наша с вами главная задача не упустить момент, - говорит губернатор Тюменской области Александр Моор.

Так что "ИБ без границ" весьма органично воспринимается на фоне энергично формируемой в области разветвленной структуры отрасли и отлично сочетается с направлением "Информационная безопасность", выделенного в особый федеральный проект в рамках нацпроекта "Цифровая экономика".

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень
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