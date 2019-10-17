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17.10.2019 09:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сургуте попросили обеспечить детям безопасную дорогу в школу

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Жители Сургута обратились к местным властям с просьбой организовать для детей, живущих в садовых товариществах, безопасную дорогу в школу. Сейчас они вынуждены добираться на уроки пешком по железной дороге, что является нарушением, да и в целом небезопасно.

Такие сложности возникли у семей из пяти кооперативов - "Ветеран", "Рябинушка", "Автомобилист", "Кедровый бор" и "Витамин". Здесь живет более двух сотен школьников, и подвозить тех из них, кто учится во вторую смену, родители не могут.

Фото: Алексей Кошелев/ТАСС
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"Школьный автобус к нам не ходит, а дачный сезонный прекращает рейсы с первого октября. Самый короткий путь до ближайшей остановки у поселка Лесной - около трех километров через лес по железной дороге", - говорит житель одного из кооперативов. По словам мужчины, его уже дважды штрафовали за то, что сын ходит по путям, но других вариантов добраться до школы у старшеклассника просто нет.

Общероссийский народный фронт Югры обратился к руководству Сургута с просьбой решить эту проблему (прописанные в кооперативах люди по закону считаются жителями Сургута и должны быть обеспечены общественным транспортом). В частности, общественники предлагают сделать рейсы сезонного автобуса регулярными.

Замдиректора городского департамента образования Анна Хотмирова отметила, что из 86 дачных кооперативов в черте муниципалитета подвоз детей к школам организован только из 19.

После встречи горожан с властями появился шанс, что положение изменится.

"Я распорядился, чтобы в декабре запустили шесть дополнительных автобусных маршрута. Четыре из них свяжут Сургут и дачные кооперативы по основным направлениям. Также появятся два городских маршрута: №27 - от ЖД вокзала до поликлиники "Геолог" и маршрут № 35 и 35А - от микрорайона "Никольский" через улицу Энергетиков и обратно. Мы уже запустили конкурс для подрядчиков, победителя объявим в конце ноября", - написал на своей странице глава Сургута Вадим Шувалов.

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