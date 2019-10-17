В Сургуте завели дело на машиниста катка, который задавил чиновника

В отношении машиниста катка, который шестого сентября по случайности насмерть задавил работника администрации Сургута, возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.

Несчастный случай произошел вечером на проезжей части улицы Гагарина, когда рабочие укладывали асфальт. Машинист катка двигался назад и сбил сотрудника службы, который курировал дорожные работы - мужчина скончался на месте.

"По версии следствия, трагедия произошла в результате несоблюдения машинистом правил безопасности и требований охраны труда", - сообщает пресс-служба Следственного комитета Югры.

Расследование дела по ч. 2 ст. 216 УК РФ продолжается.