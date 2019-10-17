Врач баскетбольного клуба "Урал" спас жизнь пассажира на борту самолета

Баскетбольная команда "Урал" накануне летела рейсом Владивосток-Новосибирск после матча с регулярного чемпионата Суперлиги. Их сопровождал штатный врач. Во время полета командир по громкой связи попросил медика, если такой находится на борту, сообщить о себе бортпроводникам. На просьбу откликнулся доктор спортсменов Сергей Дацун, говорится на страничках команды в соцсетях.
- Пассажир, гражданин Узбекистана, на третьем часу полета почувствовал себя плохо, была явная угроза жизни, - рассказал медик. - Бортпроводники помогли провести реанимационные мероприятия. На это у нас ушло 40-50 минут. У пассажира было падение уровня сахара в крови, нитевидный пульс, очень низкое и падающее давление (80/60), потеря сознания.
Уточняется, что после капитан посадил самолет в аэропорту Братска, чтобы вызвать мужчине "скорую". Фельдшеры на борту провели обследование и разрешили пациенту долететь до Новосибирска. В конечном пункте прибытия этот пассажир покинул самолет самостоятельно.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
⚡ "ДОК СПАС ЖИЗНЬ!" ✅ ⠀ Сегодня наши парни возвращались из Владивостока с матча регулярного чемпионата Суперлиги рейсом Владивосток-Новосибирск. Одному из пассажиров стало плохо и доктор команды Сергей Дацун спас жизнь человеку, выполнив свой профессиональный долг. ⠀ Сергей Дацун, доктор БК "Урал": - На 3м часу полета капитан воздушного судна объявил по громкой связи о том, есть ли врач на борту. Как выяснилось, пассажир гражданин Узбекистана почувствовал себя очень плохо, была явная угроза жизни. Пи активной и качественной помощи бригады стюардов @s7airlines были проведены реанимационные мероприятия. У пассажира было падение уровня сахара в крови, нитевидный пульс, очень низкое и падающее давление (80/60), потеря сознания. На протяжении 40-50 минут мы проводили все необходимые действия. И для сохранения жизни пассажира было принято решение совершить посадку в аэропорту Братска. Экипаж скорой помощи зашел на борт, провели обследование и дали разрешение пассажиру на продолжение полета до Новосибирска. По прилету пассажир покинул борт самостоятельно.