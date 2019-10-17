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17.10.2019 12:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Врач-беженец из Сирии отсудил у свердловского минздрава миллион рублей

Текст: Ольга Штейн

Уроженец Сирии Махмуд Аль-Хусейн с 2016 года работает доктором в уральской глубинке, но компенсацию за труд на селе до сих пор не получил.

На Урале он с 2015 года. Сначала имел статус беженца, с марта прошлого года - гражданин России. Живет в Артемовском, работает врачом-неврологом в местной поликлинике и дежурит в приемном покое Буланашской поселковой больницы.

Фото: iStock
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О докторе-беженце "РГ" сообщила помогавшая ему в судах юрист Евгения Феоктистова.

- На врача Махмуд учился в Луганске, там познакомился с будущей женой. После учебы уехали в Сирию, трое детей у них родилось: сын и две дочки. Когда стало неспокойно, отправил жену с детьми на Урал - у нее здесь родственники, а потом и сам перебрался. Сказал, что не может он без семьи, - рассказала она.

В Сирии Махмуд работал врачом-неврологом, имел свой кабинет. Приехав в Россию, подтвердил свой диплом и устроился на работу в Артемовскую городскую больницу - это случилось в 2016-м. Когда устраивался, ему говорили, что врачам, работающим в сельских территориях, положена компенсация в размере одного миллиона рублей. Но получить ее Махмуд не мог: не было гражданства РФ. Российский паспорт ему выдали в марте 2018-го, и он снова обратился за пособием, но на выплату, оказалось, он претендовать не может: областной минздрав исключил его должность из реестра тех, за которые положены деньги. Махмуд подал иск к министерству, дело рассматривал Ленинский районный суд города Екатеринбурга. Требования истца судья удовлетворил, отказ в выплате признал незаконным.
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Ведомство с решением не согласилось и обжаловало его в Свердловском областном суде. В качестве аргументов приводили реестр, где должность Махмуда не значится, и говорили, что ему следовало обращаться за компенсацией раньше.

- Судебная коллегия сочла, что это не может быть обстоятельством для отказа истцу в выплате. Дело в том, что данный реестр является нормативным правовым актом, содержащим нормы права, и должен быть официально опубликован на одном из официальных ресурсов, однако данных об опубликовании документа суду представлено не было, на официальных сайтах информации об опубликовании нормативного акта нет, - рассказали в Свердловском областном суде.

Также коллегия учла, что выплата дается однократно, истец, работая в поселке Буланаш с 2016 года, компенсацией не воспользовался, а значит, имеет на нее право.

Решение коллег суд второй инстанции оставил без изменений: минздрав должен выплатить Махмуду один миллион рублей. Комментировать ситуацию в ведомстве не стали, сославшись на то, что судебные процедуры еще идут. Будет ли региональный минздрав обжаловать решение в Верховном суде, неизвестно. Также не ясно, когда невролог из Сирии сможет получить положенный ему миллион.

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