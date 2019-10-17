Регионы разработают собственные программы страхования жилья от ЧС

С 4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций. Оно осталось полностью добровольным, но те, кто купил полис, в случае стихийного бедствия смогут рассчитывать на большие выплаты.

Власти регионов разработают собственные программы страхования жилья от ЧС. В число 14 пилотных субъектов вошли Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Тверская, Свердловская, Тюменская, Белгородская, Омская, Новосибирская области, Краснодарский, Забайкальский, Красноярский, Хабаровский и Пермский края.

В региональных программах, как предполагается, будет описано взаимодействие страховщиков и региональных властей при компенсации ущерба от ЧС населению. Если собственник жилья купил страховку заранее, он сможет получить денежную выплату или новое жилье. Плата за страховку может быть включена отдельной строкой в квитанцию по оплате ЖКУ (по аналогии с тем, как это сделано в Москве).

Во Всероссийском союзе страховщиков рассчитывают, что первые региональные программы будут запущены в первом квартале 2020 года. Сейчас представители Центробанка, минфина и ВСС проводят консультационные встречи с властями регионов. Такие совещания уже прошли в Хабаровске и Иркутске, планируются в Чите, Улан-Удэ, Краснодаре и Твери.

Региональные программы должны учитывать и специфику субъекта, ведь не везде случаются ЧС. В ВСС полагают, что в них должны быть включены и бытовые риски. Например, по столичной программе страхования жилья полис защищает от рисков залива по вине соседей, пожаров, рисков повреждения канализационных и отопительных систем, а также систем водоснабжения, системы газоснабжения, от противоправных действий третьих лиц.

Первые региональные программы страхования от ЧС могут быть запущены в начале 2020 года

В Петербурге, который стал одним из пилотных регионов проекта, пока местные нормативные акты не разработаны. По словам депутата петербургского парламента Александра Тетердинко, заняться разработкой городского закона в Заксобрании города планируют в ближайшее время.

Никаких изменений в квитанциях за коммунальные услуги, которые получают петербуржцы, пока нет.

Между тем в городском парламенте уверены: развивать страхование жилья в городе необходимо, ведь в случае ЧП зачастую крайне сложно понять, с кого взыскивать ущерб. В числе самых опасных ситуаций в Заксобрании называют взрывы газа в жилых домах. Нередко их причиной становится нарушение технологии при монтаже натяжных потолков. Например, два с половиной года назад в новостройке по улице Репищева взорвался баллон, пострадало несколько квартир. В доме еще работала компания-застройщик, она помогла жильцам восстановить разрушенные стены. Но компенсировать стоимость отделки и мебели оказалось некому - компания, которая монтировала натяжные потолки, канула в небытие.

Другой пример - обрушение стен из-за перепланировки на Каменноостровском, 57. Это Петроградская сторона, самое сердце Петербурга. Из-за соседа, который начал сносить несущие стены, дом чуть не рухнул. Жильцов отселили, провели капремонт. Фактически парадную разобрали изнутри и собрали заново - поменяли все перекрытия, восстановили стены. Работы обошлись в 56 миллионов рублей, и Жилищное агентство Петроградского района сейчас взыскивает с креативного собственника ущерб. Соседи тоже думают над исками, ведь им придется заново делать ремонт в своих квартирах. Правда, готовы ли будут страховщики покрывать такие расходы, еще вопрос, ведь в первом случае причиной ЧП стало нарушение технологии, а во втором - череда незаконных перепланировок.

Хабаровский край также вошел в число пилотных регионов, где разработают собственную программу страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. Это объяснимо. Некоторые населенные пункты региона регулярно страдают от паводковых вод. Особенно памятным стало наводнение на Амуре в 2013 году, когда вода повредила 3,5 тысячи жилых домов, более восьми тысяч приусадебных и дачных участков. Тогда пострадавшими были признаны 47,5 тысячи человек.

350 рублей в год составит в среднем цена страховки только риска ЧС

В этом году наводнение на Амуре также причинило немало вреда. По предварительным данным, ущерб от паводка превысил 1,8 миллиарда рублей. Пострадавшим в общей сложности уже выплатили 252,6 миллиона рублей компенсации. Большая часть из них поступила из резервного фонда правительства РФ, еще 9,3 миллиона - из краевого резерва. В ближайшее время правительство региона обратится к федеральным властям за дополнительной финансовой поддержкой.

Региональная программа страхования позволит увеличить сумму выплаты пострадавшим людям в случае, если они застраховались. Однако какой она будет, пока неизвестно - в правительстве региона пока разрабатывают основные ее положения. Тем не менее и чиновники, и страховщики опасаются, что люди весьма неохотно будут страховать имущество, восприняв ежегодные взносы как лишние расходы.

Страховщики признают, что страшное наводнение 2013 года ничему не научило ни простых граждан, ни предпринимателей.

- После ЧС того года нам казалось, что люди провели работу над ошибками и поняли, каковы могут быть последствия. Правительство регионов вместе с нами, представителями страховых компаний, провело множество выездов в разные районы Хабаровского края. Мы активно рассказывали о том, что сегодня можно сделать при участии такого инструмента, как страхование, чтобы избежать таких опасностей и рисков. Но, к сожалению, в 2019 году, когда наводнение пришло еще раз, мы опять оказались незащищенными, - рассказывает директор Хабаровского филиала ОСАО "РЕСО-Гарантия" Любовь Коурова. - И это для нас, страховщиков, еще одна задача, которую мы будем решать в дальнейшем. Нужно быть активнее, больше обращаться к нашим клиентам, использовать разные площадки, чтобы донести идею страхования как жизненно важную для дальневосточников.

Ее поддерживает коллега, директор Хабаровского филиала СК "Гелиос" Елена Киселева.

- К сожалению, сегодня, несмотря на все наши попытки и достаточно активную работу на рынке (у нас с 2015 года действует рабочая группа по страхованию среднего и малого бизнеса, в том числе от ЧС), добровольное страхование предпринимателей развито слабо. Такова специфика нашего региона. Тот, кто хоть раз в жизни страховался и получал выплаты в случае ЧС, тот страхуется. Но большая часть предпринимателей все-таки уверена, что с ними ничего не случится. Люди сейчас гораздо охотнее страхуются при взятии кредита, - констатирует эксперт.

По оценкам ВСС, проникновение страхования жилья от ЧС в России пока остается на низком уровне и не превышает 8 процентов. Новый закон, как рассчитывают страховщики, сможет довести эту долю до 20 процентов к концу следующего года.