Издание уверено, что насущной необходимости как в самом ремонте, так и в столь дорогостоящей обстановке не было. К такому выводу журналистов подтолкнули опрошенные ими источники, в том числе работающие в Брюсселе дипломаты. Они, правда, разошлись во мнениях о состоянии резиденции. Одни считают, что особняк до ремонта был практически непригоден для представительских целей. Другие настаивают, что он находился в превосходном состоянии и, хотя не являлся верхом роскоши по меркам Брюсселя, полностью подходил для размещения посла, проведения там рабочих встреч и приемов.
Гордон Сондланд, ранее магнат гостиничного бизнеса, проторил себе дорогу на высокую дипломатическую должность довольно традиционным для Вашингтона путем - хорошенько вложился в предвыборную кампанию Дональда Трампа. По прибытии на работу в бельгийскую столицу Сондланд был сильно разочарован скромным, на его взгляд, убранством резиденции. Поначалу дипломат принялся уговаривать Вашингтон поменять жилище, а когда ему отказали, - затеял там масштабный ремонт. Любопытно, что, по заверениям коллег, состоятельный Сондланд даже предлагал расходовать на ремонт собственные деньги. Но правила Госдепартамента США предписывают делать это только за счет средств бюджета. В госдепе утверждают, что траты были произведены в рамках "обновления внутреннего убранства и мебели", которое проводится раз в 17 лет. Источники газеты отмечают, что случай Сондланда - не такая уж редкость. Ведь большая часть послов США - это состоятельные бизнесмены и деятели, которые привыкли к роскоши в личной жизни. Поэтому им чужда забота о долларах налогоплательщиков, когда речь заходит об их личном комфорте.