Пристрастие посла США при Евросоюзе к роскоши влетело в копеечку американским налогоплательщикам. Счет за ремонт особняка-резиденции дипломата в Брюсселе превысил миллион долларов. Газета The Washington Post в подробностях рассказала о работах, которые опрошенные ею действующие и бывшие дипломаты посчитали "необязательными" и "экстравагантными". По ее данным, только в две кухни было вложено свыше 400 тысяч долларов - 209 тысяч в "профессиональную" (видимо, используемую для готовки при проведении приемов и рабочих встреч) и 223 тысячи - в "семейную". За 95 тысяч сделали жилую пристройку с отапливаемой верандой и покрытием из вьющихся растений. Одну из ванных отремонтировали за 82 тысячи долларов, списав это как расходы на "запасной кабинет". Итальянская мебель ручной работы обошлась в 33 тысячи. Впечатляет аудиосистема за 30 тысяч долларов. Поверх этой суммы 100 тысяч долларов ушло на временную резиденцию в гостинице, пока в основной шли ремонтные работы.

Издание уверено, что насущной необходимости как в самом ремонте, так и в столь дорогостоящей обстановке не было. К такому выводу журналистов подтолкнули опрошенные ими источники, в том числе работающие в Брюсселе дипломаты. Они, правда, разошлись во мнениях о состоянии резиденции. Одни считают, что особняк до ремонта был практически непригоден для представительских целей. Другие настаивают, что он находился в превосходном состоянии и, хотя не являлся верхом роскоши по меркам Брюсселя, полностью подходил для размещения посла, проведения там рабочих встреч и приемов.

Гордон Сондланд, ранее магнат гостиничного бизнеса, проторил себе дорогу на высокую дипломатическую должность довольно традиционным для Вашингтона путем - хорошенько вложился в предвыборную кампанию Дональда Трампа. По прибытии на работу в бельгийскую столицу Сондланд был сильно разочарован скромным, на его взгляд, убранством резиденции. Поначалу дипломат принялся уговаривать Вашингтон поменять жилище, а когда ему отказали, - затеял там масштабный ремонт. Любопытно, что, по заверениям коллег, состоятельный Сондланд даже предлагал расходовать на ремонт собственные деньги. Но правила Госдепартамента США предписывают делать это только за счет средств бюджета. В госдепе утверждают, что траты были произведены в рамках "обновления внутреннего убранства и мебели", которое проводится раз в 17 лет. Источники газеты отмечают, что случай Сондланда - не такая уж редкость. Ведь большая часть послов США - это состоятельные бизнесмены и деятели, которые привыкли к роскоши в личной жизни. Поэтому им чужда забота о долларах налогоплательщиков, когда речь заходит об их личном комфорте.