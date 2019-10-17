Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи

Кешью, лесной орех, грецкие орехи, а также кедровые орешки и миндаль признаны самыми полезными орехами, их необходимо есть хотя бы раз в неделю для поддержания здоровья. Об этом говорится в опубликованном на сайте Роспотребнадзора материале.

Специалисты ведомства отмечают, что орехи обладают не только высокой пищевой ценностью, в них также содержится огромное количество витаминов (В1, В2, РР, Е), жирных кислот и полезных для здоровья человека минералов, включая магний, кальций, селен, фосфор, марганец и молибден. У людей, регулярно употребляющих орехи, в разы снижается риск заболевания коронарной недостаточностью, уменьшается концентрация холестерина в крови. Людям с сахарным диабетом необходимо обязательно включать орехи в свою диету, подчеркивают специалисты.

При этом у каждого ореха есть свои "сильные" стороны. Так, кешью активизирует обмен белка и жировых кислот, укрепляет иммунитет; лесной орех идеален для профилактики онкологических заболеваний, полезен спортсменам после физических нагрузок; грецкий орех укрепляет сосуды и снижает уровень холестерина в крови. Самыми полезными для женщин считаются кедровые орешки, регулярное употребление этого продукта помогает избежать дерматологических проблем, увеличивает количество молока в организме матери. Миндаль способствует снижению лишнего веса, улучшает работу пищеварительной системы.

Однако в употреблении орехов есть определенные нюансы. Так, из-за высокой калорийности не стоит съедать за раз более 35 граммов этого продукта. Кроме того, употреблять орехи лучше с молочными и кисломолочными продуктами, а также с мясными блюдами. А вот совмещение орехов с зерновыми продуктами (например, выпечка с ореховой начинкой или мюсли) - не самый хороший вариант, так как такое сочетание усугубляет аминокислотный дисбаланс в организме.