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17.10.2019 21:39
Рубрика: В мире

Россию могут пригласить на саммит G7 в 2020 году

Текст: Александр Ленин

Вопрос о восстановлении формата G8 с участием России по-прежнему остается открытым.

Ближайший саммит "семерки", на который могут пригласить и РФ, пройдет в июне 2020 года на принадлежащем американскому лидеру Дональду Трампу курорте Trump National Doral Miami в американском штате Флорида.

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"Что касается того, будет ли это G7 или G8, данное обсуждение продолжается, президент довольно честно говорил об этом: о том, хочет он или нет, чтобы Россия снова присоединилась к G7. Она была членом этой организации", - заявил исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни, которого цитирует ТАСС.

Представитель американской администрации отметил, что руководители стран "семерки" планируют посвятить будущий саммит обсуждению вопросов глобального экономического роста.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что для Москвы не является самоцелью возвращение в G7. Вместе с тем он напомнил, что в Россия открыта к диалогу.

В мире США Саммиты G7 Россия и США
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