Российская дипломатическая академия мира празднует 85-летие

Дипломатическая академия МИД России - старейшая дипломатическая академия мира, уникальный многопрофильный учебно-научный центр - празднует свое 85-летие.

Дипакадемия ведет свою историю с 1934 года, когда при Народном комиссариате иностранных дел СССР был создан Институт по подготовке дипломатических и консульских работников. За 85 лет академия подготовила более 750 Чрезвычайных и Полномочных Послов. В музее дипакадемии хранятся уникальные документы, по которым можно рассказывать историю дипломатии. По словам директора - выпускника 1981 года, советника первого класса Владимира Савельева, наиболее ценным экспонатом является один из пяти томов неоконченной рукописи наркома по иностранным делам РСФСР Георгия Васильевича Чичерина о жизни и деятельности министра иностранных дел Российской империи светлейшего князя Александра Михайловича Горчакова. На вопрос "РГ", какие реликвии попадают в музей дипакадемии, и, собственно, что в дипломатическом мире считается реликвией, Владимир Савельев приводит пример одного из самых выдающихся выпускников - Анатолия Федоровича Добрынина. "В течение 24 лет он был послом Советского Союза в Соединенных Штатах Америки. Его не отпускали, потому что равной ему замены не было. Он безвыездно работал в США - с шестью президентами. И многие из них считали за счастье, что им удалось работать вместе. Например, президент Ричард Никсон так и написал в письме Добрынину: "Я считаю, что мне в жизни повезло...".

А как все начиналось? В 1944 году, когда уже стало ясно, что война рано или поздно закончится, было принято решение подготовить значительное число дипломатов, а для этого - набрать в Высшую дипломатическую школу 250 человек. Это должны были быть люди с высшим образованием, владеющие языками, разбирающиеся в политике, умные и так далее.

Сталин предложил искать на заводах молодых инженеров, которые умеют работать с людьми. Как потом рассказывал Добрынин, его вызвали в партийный комитет авиаконструкторского бюро имени Яковлева, где он работал после окончания МАИ, и сказали, что есть такое предложение. Он - выходец из простой рабочей семьи - откровенно признался, что мечтал быть инженером и стал им, и не хочет быть дипломатом. Ответ был коротким: "Очень хорошо, но поскольку вы член партии, завтра в 9 утра чтобы были в ЦК ВКП(б)". Позже Добрынин признался, что рад, что его жизнь повернулась именно так. У нас в музее есть учебный журнал с записью о его зачислении".