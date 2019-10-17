Российская "Дылда" вышла на британские экраны

В Лондоне завершился 63-й международный кинофестиваль - один из крупнейших в мире: в его программе показали 229 фильмов, из них 28 мировых и 28 европейских премьер. Он знаменовал окончательную победу феминистского движения в кино: впервые число фильмов, снятых режиссерами-женщинами, значительно превзошло число картин "мужских" - их в конкурсных программах было 60 процентов!

Тем не менее лучшим фильмом в главном конкурсе оказалась военная драма бразильского режиссера Алехандро Ландеса "Обезьяны". Так решило международное жюри, возглавляемое режиссером Уошем Уэстмолендом, чей новый фильм "Предвестник землетрясения" был показан вне конкурса.

Зато обладательницей премии Сазерленда, которой отмечают достижения дебютантов, стала сценарист, режиссер и актриса Мати Диоп, снявшая фильм "Атлантика" (Франция - Сенегал - Бельгия). Президентом жюри конкурса дебютантов была Джессика Хауснер (Австрия).

Восьмой год подряд культурным партнером Лондонского фестиваля является РОСКИНО, которое обеспечивает международную поддержку российским фильмам и консультирует фестиваль по новейшим кинопроектам в России. Нашу страну в Лондоне представляли четыре картины: "Дылда" Кантемира Балагова, получившая в Каннах Приз за режиссуру и премию ФИПРЕССИ и выдвинутая от России на "Оскара"; снятый в 3D документальный фильм "Cunningham" об американском хореографе Мерсе Каннингеме (режиссер Алла Ковган), анимационная картина Евгении Жирковой "Доброе сердце" и "Give Me Liberty" - лирическая комедия проживающего в США Кирилла Михановского о трех поколениях русских эмигрантов в штате Милуоки. "Я признателен России за активное участие в столь успешной прокатной и фестивальной судьбе нашего фильма", - сказал Кирилл Михановский.

Рассказывает продюсер картины Кантемира Балагова "Дылда" Александр Роднянский: "Британская премьера картины прошла на Лондонском фестивале в одном из старейших кинотеатров британской столицы Curzon. Переполненный зал, замечательная публика, интересные вопросы на обсуждении, невероятная реакция британской прессы, включая крайне позитивную рецензию одного из известнейших мировых кинокритиков Питера Брэдшоу, - все это подогрело интерес аудитории перед прокатом "Дылды" в Великобритании. Прокат стартовал сразу после Лондонского фестиваля - картину выпустила компания MUBI, давно зарекомендовавшая себя в сегменте авторского кинематографа".

"Наши фильмы в Лондоне органично вписались в контекст мирового кино, обозначившего многие болевые точки современного общества, - говорит глава РОСКИНО Екатерина Мцитуридзе. - Гуманитарная направленность картин, высокий профессионализм создателей сыграли в их успехе важную роль. РОСКИНО восьмой год поддерживает в Лондоне российские фильмы, и вскоре продолжит показ новых ярких работ наших кинематографистов на Американском кинорынке AFM в Лос-Анджелесе".