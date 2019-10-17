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17.10.2019 18:55
Рубрика: Культура

Российская "Дылда" вышла на британские экраны

Текст: Валерий Кузнецов
В Лондоне завершился 63-й международный кинофестиваль - один из крупнейших в мире: в его программе показали 229 фильмов, из них 28 мировых и 28 европейских премьер. Он знаменовал окончательную победу феминистского движения в кино: впервые число фильмов, снятых режиссерами-женщинами, значительно превзошло число картин "мужских" - их в конкурсных программах было 60 процентов!

Тем не менее лучшим фильмом в главном конкурсе оказалась военная драма бразильского режиссера Алехандро Ландеса "Обезьяны". Так решило международное жюри, возглавляемое режиссером Уошем Уэстмолендом, чей новый фильм "Предвестник землетрясения" был показан вне конкурса.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Зато обладательницей премии Сазерленда, которой отмечают достижения дебютантов, стала сценарист, режиссер и актриса Мати Диоп, снявшая фильм "Атлантика" (Франция - Сенегал - Бельгия). Президентом жюри конкурса дебютантов была Джессика Хауснер (Австрия).

Восьмой год подряд культурным партнером Лондонского фестиваля является РОСКИНО, которое обеспечивает международную поддержку российским фильмам и консультирует фестиваль по новейшим кинопроектам в России. Нашу страну в Лондоне представляли четыре картины: "Дылда" Кантемира Балагова, получившая в Каннах Приз за режиссуру и премию ФИПРЕССИ и выдвинутая от России на "Оскара"; снятый в 3D документальный фильм "Cunningham" об американском хореографе Мерсе Каннингеме (режиссер Алла Ковган), анимационная картина Евгении Жирковой "Доброе сердце" и "Give Me Liberty" - лирическая комедия проживающего в США Кирилла Михановского о трех поколениях русских эмигрантов в штате Милуоки. "Я признателен России за активное участие в столь успешной прокатной и фестивальной судьбе нашего фильма", - сказал Кирилл Михановский.
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Рассказывает продюсер картины Кантемира Балагова "Дылда" Александр Роднянский: "Британская премьера картины прошла на Лондонском фестивале в одном из старейших кинотеатров британской столицы Curzon. Переполненный зал, замечательная публика, интересные вопросы на обсуждении, невероятная реакция британской прессы, включая крайне позитивную рецензию одного из известнейших мировых кинокритиков Питера Брэдшоу, - все это подогрело интерес аудитории перед прокатом "Дылды" в Великобритании. Прокат стартовал сразу после Лондонского фестиваля - картину выпустила компания MUBI, давно зарекомендовавшая себя в сегменте авторского кинематографа".

"Наши фильмы в Лондоне органично вписались в контекст мирового кино, обозначившего многие болевые точки современного общества, - говорит глава РОСКИНО Екатерина Мцитуридзе. - Гуманитарная направленность картин, высокий профессионализм создателей сыграли в их успехе важную роль. РОСКИНО восьмой год поддерживает в Лондоне российские фильмы, и вскоре продолжит показ новых ярких работ наших кинематографистов на Американском кинорынке AFM в Лос-Анджелесе".

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