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17.10.2019 20:50
Рубрика: Спорт

В Дохе у пляжа

Наши мастера стритбола выиграли крупный турнир в Катаре
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 235(7993)
Турнир по новой олимпийской дисциплине баскетбол 3х3 в рамках Всемирных пляжных игр в столице Катара Дохе завершился победой российской команды, которая была представлена молодежным составом - Даниил Абрамовский, Василий Бердников, Иван Храмов и Дмитрий Чебуркин.

Сразу поясним, что в Дохе соперники играли в обычный баскетбол 3х3, на площадке с твердым покрытием, а не на песке. Существует еще и чисто пляжный баскетбол, где, естественно, отсутствует дриблинг, но эта разновидность широкого распространения не получила. Поэтому с обоснованностью включения нынешнего турнира в программу именно Пляжных игр можно вполне аргументированно поспорить. Хотя для наших ребят вся эта дискуссия никакого значения не имеет: россияне участвовали в крупном представительном турнире и выиграли его!

На Всемирных пляжных играх наши баскетболисты получат приз за благородство

Успешно выступив на групповой стадии, наша команда победила во всех трех матчах плей-офф. А в четвертьфинале россияне одолели Кот-д Ивуар (17:15), причем здесь в концовке попаданиями отличился Чебуркин. Полуфинальная встреча с Монголией прошла значительно легче - 21:8. Здесь все тот же Чебуркин на пару с Абрамовским набрали 18 очков.

В решающем матче сразились с Бразилией, которой ранее уступили в группе (14:17). К счастью, на этот раз игра пошла по-другому. Россияне лидировали 16:12, 19:15, южноамериканцы сопротивлялись до последнего, но победа все же досталась нашим парням - 21:19.

За девушек выступали Таисия Афанасьева, Олеся Николенко, Кира Пирвиц и Евгения Сухорукова. Продолжить борьбу за медали не позволила осечка в четвертьфинальном матче с Голландией - 10:11. В итоге Россия здесь классифицирована на восьмой позиции. Наши обидчицы из Королевства Нидерландов добрались до финала, где не справились с обладательницами "золота" француженками - 9:15.

Спорт Баскетбол
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