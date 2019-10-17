Российский хоккеист НХЛ дисквалифицирован из-за запрещенных веществ

Российский нападающий клуба НХЛ "Вегас Голден Найтс" Валентин Зыков дисквалифицирован на 20 матчей регулярного чемпионата за нарушение программы по употреблению препаратов, повышающих физические характеристики спортсменов.

Пресс-служба НХЛ сообщает, что за сознательное употребление такого препарата хоккеист на протяжении всей дисквалификации не будет получать заработную плату в своем клубе. А также будет направлен на лечение по совместной программе Лиги и Ассоциации игроков.

В клубе заявили, что хоккеист действовал на свой страх и риск. "Мы контролируем питание и использование различных добавок на протяжении сезона. Валентин сознательно использовал запрещенное средство без ведома клуба", - цитирует пресс-служба НХЛ заявление "Вегаса".

Сам Зыков принес извинения своим партнерам, клубу и болельщикам. "Я несу ответственность за то, что находится в моем организме и принимаю это наказание. Во время отстранения буду упорно работать и после возвращения постараюсь внести вклад в результат команды", - сказал Зыков.