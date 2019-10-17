Росстат сообщил о росте реальных зарплат россиян

Среднедушевые доходы населения в III квартале 2019 года выросли на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составили 35,1 тысячи рублей. Об этом сообщает Росстат.

При этом рост реальных доходов населения (с учетом инфляции) в III квартале составил 3,3%, а реальных располагаемых доходов - 3%.

Главная причина роста доходов - это рост зарплаты, которая в структуре доходов населения составила в III квартале 76,9%. Впрочем, как отмечают эксперты Росстата, зарплата в этот период росла и в другие годы. Так, темпы роста начисленной заработной платы в 2018 году составляли (по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года) в июль - 110,2%, августе - 110,1%, сентябре - 108,4%.

Иные доходы от трудовой деятельности, включая "серую заработную плату" (ее доля в структуре доходов составляет 14,1%), за год выросли на 7,3%. Рост социальных выплат, включающих в себя пособия, пенсии и иные обязательства государства, также превысил уровень инфляции и составил 6,3% (по сравнению с III кварталом 2018 года).

Россияне также стали чаще открывать или пополнять депозиты в банках, что косвенно подтверждает рост доходов. В частности, если в III квартале 2018 года, по данным ЦБ, зафиксирован отток средств с вкладов, то в III квартале 2019 года - прирост.