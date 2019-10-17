Руководители погранвойск СНГ приняли документы по укреплению безопасности

Совет командующих Пограничными войсками государств - участников СНГ подписал 16 решений по итогам заседания в Минске, сообщил председатель координационной службы генерал-полковник Александр Манилов. Одним из центральных вопросов в повестке дня, по его словам, стал анализ обстановки, которая складывается на внешних границах Содружества. Была рассмотрена на встрече и ситуация по борьбе с терроризмом. А по итогам заседания подписан заключительный документ с оценкой, анализом и перспективами развития этой обстановки.

Наиболее сложная обстановка, по оценке руководителей пограничных ведомств, "складывается на таджикско-афганском участке государственной границы, где, по экспертным оценкам, сосредоточено около восьми тысяч боевиков. Многие из них прибыли из районов боевых действий: Сирии, Ирака и других регионов".

В связи с этим, пояснил Манилов, приняты решения по укреплению пограничной безопасности на этом направлении. В частности, на рассмотрении руководителей погранведомств был представлен соответствующий документ на 2020-2025 годы, в котором предусмотрен ряд практических мероприятий.

Кроме того, в Минске были рассмотрены итоги деятельности Совета командующих в истекшем году и приоритетные задачи погранвойск на 2020-й. Большое внимание, добавил Манилов, было уделено подготовке и проведению учений профильных ведомств, необходимых для укрепления пограничной безопасности. Принято решение провести очередное учение на территории России в будущем году, уточнил генерал.

Отвечая на вопрос о предстоящем в 2021 году чемпионате мира по хоккею, председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо заверил, что у РБ большой опыт обеспечения безопасности на аналогичных мероприятиях. "Осталось обновить пункты пропуска, отработать технический компонент. Все граждане, которые к нам приедут, гарантирую, будут довольны посещением нашей страны", - резюмировал он.