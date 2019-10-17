Руководители погранвойск СНГ приняли документы по укреплению безопасности

Наиболее сложная обстановка, по оценке руководителей пограничных ведомств, "складывается на таджикско-афганском участке государственной границы, где, по экспертным оценкам, сосредоточено около восьми тысяч боевиков. Многие из них прибыли из районов боевых действий: Сирии, Ирака и других регионов".
В связи с этим, пояснил Манилов, приняты решения по укреплению пограничной безопасности на этом направлении. В частности, на рассмотрении руководителей погранведомств был представлен соответствующий документ на 2020-2025 годы, в котором предусмотрен ряд практических мероприятий.
Кроме того, в Минске были рассмотрены итоги деятельности Совета командующих в истекшем году и приоритетные задачи погранвойск на 2020-й. Большое внимание, добавил Манилов, было уделено подготовке и проведению учений профильных ведомств, необходимых для укрепления пограничной безопасности. Принято решение провести очередное учение на территории России в будущем году, уточнил генерал.
Отвечая на вопрос о предстоящем в 2021 году чемпионате мира по хоккею, председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо заверил, что у РБ большой опыт обеспечения безопасности на аналогичных мероприятиях. "Осталось обновить пункты пропуска, отработать технический компонент. Все граждане, которые к нам приедут, гарантирую, будут довольны посещением нашей страны", - резюмировал он.