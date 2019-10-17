Рынок страхования растет за счет продуктов для физлиц

По прогнозам ЦБ РФ, рост страхового рынка смогут поддержать личные виды страхования, в том числе ДМС и страхование имущества.

О том, как развиваются эти и другие сегменты рынка, "Российской газете" рассказал генеральный директор САК "Энергогарант" Сергей Васильев.

Из-за ужесточения требований ЦБ страхование жизни перестало быть драйвером рынка. Какие точки роста вы видите?

Сергей Васильев: Последние данные показывают серьезный рост страхования от несчастных случаев и болезней, а также рост страхования имущества. Эта ситуация закономерна - активно растет кредитование, а значит, и страхование имущества и ипотеки.

Также растет и ДМС, так как цены медицинских учреждений, стоимость лекарственных средств и оборудования растет, соответственно растут и расходы на медицинское страхование.

Рост кредитования обеспечил рост страхования от несчастных случаев, также развивается ДМС. Стал ли этот продукт привычным для россиян, готовы ли они самостоятельно покупать полисы, или это остается прерогативой работодателя?

Сергей Васильев: Для многих более или менее обеспеченных наших граждан действительно уже вошло в привычку пользоваться услугами ДМС.

По нашим данным, все-таки большинство граждан пользуются договорами ДМС, заключенными своими работодателями. Но сейчас многие граждане также стали уже сами активно приобретать полисы ДМС для себя, своих детей и близких.

У многих россиян уже вошло в привычку пользоваться добровольным медицинским страхованием

Это понятно, так как у нас в стране повсеместно, оперативно и быстро качественные высокотехнологичные медицинские услуги по полису ОМС получить не всегда возможно (где-то могут отсутствовать какие-то специалисты, препараты или оборудование, где-то записываться на прием нужно за достаточно большой период времени). Поэтому у рынка ДМС большое будущее.

Какие опции в ДМС пользуются спросом? Как на его развитие повлияло вступление в силу закона о телемедицине?

Сергей Васильев: Из-за достаточно сложной экономической обстановки многие предприятия и граждане вынуждены существовать в режиме жесткой экономии. Поэтому большим спросом пользуются сейчас более дешевые продукты, без дорогостоящего лечения в стационарах, либо продукты, имеющие франшизу (т.е. когда какую-то фиксированную часть или процент медицинских расходов несет сам застрахованный), а также полисы для оперативного лечения на случай возникновения очень опасных (критических) заболеваний.

Для удаленных регионов действительно из-за высокой стоимости перелетов и проживания в крупных городах мы замечаем заметный рост популярности услуг по телемедицине. Но в городах все-таки традиционная консультация у опытного специалиста, которая сопровождается различными исследованиями и анализами, остается все-таки наиболее предпочтительным и главное эффективным комплексом услуг для наших клиентов.

В рэнкингах у вас традиционно хорошие позиции по страхованию имущества и транспорта - за счет чего удается их удерживать?

Сергей Васильев: "Энергогарант" - это компания, которая всегда наиболее профессионально занималась корпоративным страхованием, для которого ДМС, а также страхование транспорта и имущества это одни из самых востребованных опций. В последние годы стало понятно, что и граждане также обеспокоены сохранением своего дома, квартиры, автомашины, своего другого имущества, потеря которого в настоящее время для многих уже может обернуться настоящей катастрофой.

В вышеуказанной ситуации мы предлагаем нашим клиентам страховые услуги хорошего качества по разумной цене и всегда исполняем взятые на себя обязательства.

Благодаря их рекомендациям, мы постоянно расширяем количество наших клиентов и открываем по всей территории РФ новые точки продаж и обслуживания.

Наши клиенты это очень ценят, так как современные онлайн-услуги очень хороши для оплаты и получения страхового полиса, но совершенно им неудобны (особенно с учетом размеров нашей страны и удаленности ряда регионов) в случае наступления убытков и/или каких-либо других проблем, требующих консультации и помощи клиенту по месту его жительства и/или работы.

Как вы в целом оцениваете ситуацию в моторных видах страхования сегодня?

Сергей Васильев: Нас сейчас больше всего беспокоит ситуация с ОСАГО. В следующем году планируется проведение дальнейшего этапа либерализации, для чего планируется отменить ряд коэффициентов, влияющих на расчет премии по полису. Кроме того, планируется в несколько раз увеличить лимит выплат по ущербу, нанесенному жизни и здоровью потерпевших.

Страховое сообщество эту инициативу поддерживает, но если при этом не будут введены новые коэффициенты, позволяющие индивидуально оценивать каждого клиента, страховая премия по большинству регионов значительно уменьшится и поэтому станет просто совершенно недостаточной для покрытия растущей стоимости ремонта.

В 2019 году по ОСАГО средняя премия на один договор страхования падает, а выплаты растут, поэтому при любой реформе обязательно нужно учитывать сбалансированность принимаемых мер. Все понимают, что страхование ОСАГО не может быть слишком дорогим для клиентов, но и убыточным для страховщиков оно тоже не может быть.

По страхованию каско ситуация в текущем году для клиентов сложилась очень удачная - из-за высокой конкуренции стоимость страхования падает.

Поэтому в настоящий момент можно за вполне разумные деньги купить не только обязательное страхование ОСАГО, но и полностью защитить свой автомобиль от любых убытков, купив полис страхования каско.

Как развивается страхование грузов?

Сергей Васильев: С нашей точки зрения, при стагнации внутреннего платежеспособного спроса, а значит, и внутреннего грузооборота в стране, в этом году все-таки растет объем трансграничных отправок. Растет и количество застрахованных грузов, т.к., как правило, все экспортно-импортные грузы должны быть застрахованы.

Мы стараемся в своей работе сочетать как традиционные формы страхования грузов, так и новые формы интеграций различных IT-платформ перевозчиков, экспедиторов, клиентов и страховщиков.

В текущий век всеобщей диджитализации и автоматизации наличие у страховщика IT-платформы, позволяющей ему интегрироваться с перевозчиками, экспедиторами и клиентами является такой же обязательной составляющей его успеха в работе, как и оперативное обслуживание клиентов, и быстрое осуществление страховых выплат.

В этом году мы фиксируем хороший рост страхования грузов, несмотря на общее падение этого рынка в РФ по итогам первых 6 месяцев 2019 года.