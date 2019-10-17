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Рубрика: Культура

Сабине Лутценбергер: На фестивале Musica Mensurata магическая атмосфера

Текст: Северьян Цагарейшвили
В Москве завершился VI фестиваль средневековой музыки Musica Mensurata. На заключительном концерте, прошедшем в кафедральном соборе Петра и Павла, был представлен эксклюзивный репертуар: звучали произведения французского поэта и композитора XII века Вальтера Шатильонского. Под хрустальные отзвуки арф, флейт, цитолей и вокала зрители перенеслись в далекий мир Средневековья, полный мистики и завораживающей красоты. А после концерта "РГ" поговорила с немецкой певицей Сабине Лутценбергер: на сегодняшний день она - всемирно признанная исполнительница средневекового и "раннего" репертуара.
Фото: Валентин Оверченко Фото: Валентин Оверченко
Фото: Валентин Оверченко
Фото: Даниил Кочетков
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Это Ваше первое выступление в России?

Сабине Лутценбергер: Я была в России четыре раза: не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. Мне очень нравится петь здесь, а в Musica Mensurata я уже участвовала я три года назад. Атмосфера на фестивале всегда магическая: она будто возвышает нас над реальностью. И публика очень внимательна, слушает с большим удовольствием.

Расскажите о выборе программы для фестиваля.

Сабине Лутценбергер: В заключительном концерте разные средневековые инструменты - флейты, арфы, цитоли (это что-то вроде готических гитар) - слились в "дуэте" с человеческими голосами - со мной выступала певица Анастасия Бондарева. Были выбраны сочинения средневекового композитора и поэта Вальтера Шатильонского, а руководитель фестиваля, Данил Рябчиков, обработал их так, что многие из них превратились в потрясающие многоголосые ансамбли для нескольких инструментов и голосов.

Исполняя произведения, написанные на средневековой латыни, насколько вы задумываетесь о смыслах, заложенных в них?

Сабине Лутценбергер: Конечно, необходимо полностью изучить текст, с головой окунуться в ту эпоху, чтобы сделать исполнение интересным и осмысленным. Это сложно еще и потому, что мелодия у каждого произведения одна, а строф в стихотворениях много. При этом каждый куплет должен прозвучать по-разному под одну и ту же музыку! Это совсем иная музыка, нежели более поздняя классика, к которой все мы привыкли. Такую музыку пели не для публики, а для Бога, в маленьких помещениях, поэтому звук должен быть безвибратным, воздушным, приглушенным. Текст здесь выходит на первый план: вечные строки о сакральном, о природе, человеке, любви…

Фото: РИА Новости.
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Как вы считаете, в чем актуальность столь далеких от нас произведений?

Сабине Лутценбергер: Современному человеку они помогают познать себя, свою историю и свои корни - как музыкальные, так и культурные. Понять истоки. Кроме того, это целый калейдоскоп вечных тем - любовь, мораль, политика… Ведь, несмотря на то, что столетия сменяют друг друга, люди не меняются.

Справка "РГ"

Сабине Лутценбергер - крупный специалист по музыке Средних Веков, Эпохи Возрождения и раннего барокко. Она много выступает с такими авторитетными ансамблями, как Mala Punica, Huelgas, а также основала свой собственный коллектив - PER-SONAT. На фестивале Mensurata она выступила в международным русско-немецком тандеме исполнителей: с Данилом Рябчиковым (цитоль), Норбертом Роденкирхеном (средневековые флейты и арфа) и Анастасией Бондаревой (вокал).

Культура Музыка
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