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17.10.2019 05:00
Рубрика: Общество

Синоптики сообщили, в какие регионы зима заглянет уже на этой неделе

Текст: Ольга Игнатова
Самые резкие изменения в погоде во второй половине этой недели произойдут в Западной Сибири, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Например, холодные атмосферные фронты принесут в Алтайский край и Республику Алтай осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег, что вызовет даже появление временного снежного покрова. В предгорьях Алтайского края - ветер до 27 метров в секунду. А в высокогорных районах республики еще сильнее - до 30 метров в секунду.

Фото: iStock
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17 и 18 октября холодный фронт дойдет до южных районов Красноярского края. В горах Хакасии сильные осадки - дождь, мокрый снег. Ветер 15-20 метров в секунду. При этом совсем недавно в этих районах Сибири было очень тепло. Например, 14 октября в Кемерово было плюс 20 градусов, а в Барнауле - до 22,3 градуса. В ближайшие же дни преобладающая температура на юге Западной Сибири днем составит плюс 1-6 градусов. В пятницу, субботу и в воскресенье от 0 до плюс 5 градусов. При этом ночью уже слабые морозы - до минус 2 - минус 7 градусов.

На юге Восточной Сибири (это Красноярский край) к концу недели температура составит плюс 6-11 градусов днем и 0 - минус 5 градусов ночью. И в самом конце недели днем ожидается плюс 2-7 градусов, а ночью минус 2-7 градусов. "То есть среднесуточная температура будет около 0 градусов. Можно сказать, что в Сибирь заглянет зима. Когда среднесуточная температура составляет 0 градусов, становится слабо отрицательной, то начинается климатическая зима", - уточняет Людмила Паршина.

Сильный снег ожидается 17 октября на севере Якутии, на Нижней Лене. Сюда из Красноярского края придет циклон. В северной половине Якутии уже лежит снег, а на всем протяжении реки Лены, основной реки Якутии, наблюдается плавучий лед.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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Зато в Центральный федеральный округ в четверг придет североатлантический циклон с теплым воздухом. Поэтому после небольшого похолодания днем снова до плюс 11-16 градусов, а ночью температура составит плюс 3-8 градусов. Это касается и Москвы с Подмосковьем.

Теплая погода в центре продержится до конца недели.

На северо-западе - в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях - дневные температуры от 4 до 9 градусов, что в пределах климатической нормы. Ночные температуры во второй половине недели составят от минус 1 до плюс 4 градусов. Возможны осадки в виде дождя, в ночные часы в виде мокрого снега.

Фото: iStock
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В центральном Черноземье потеплеет почти до 20-градусной отметки с небольшим понижением температуры в воскресенье - до 11-16 градусов.

Радует погода на юге европейской территории. Дневная температура на Черноморском побережье до 28 градусов, в районе Сочи до 25 градусов. Температура морской воды в районе Сочи 20 градусов. В Туапсе и Геленджике плюс 19, в Алуште 18 градусов, в Ялте плюс 19 градусов. В Крыму погода без осадков, днем 22-27. Правда местами тоже будет усиливаться ветер до 15 метров в секунду.

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