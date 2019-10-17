Скончалась знаменитая кубинская балерина Алисия Алонсо

Ее имя стало символом кубинского балета и одним из самых великих в истории балета ХХ века. Как сказал о ней Владимир Васильев: "На Кубе Алонсо стала синонимом понятия "классический танец", как Галина Уланова в России".

Алисия Алонсо (урожденная Алисия Эрнестина де ла Каридад дель Кобре Мартинес дель Ойо) родилась в Гаване 21 декабря 1920 года. Ее родители были выходцами из Испании, отец - армейский офицер. В 11 лет девочку отдали учиться балетную школу Общества музыкального искусства, где ее первым педагогом был русский эмигрант Николай Яворский. Этот год стал для нее и годом первого выступления на сцене школы, а в следующем году она уже дебютировала в партии Голубой птицы в постановке Яворского "Спящей красавицы" Петра Чайковского на сцене театра "Аудиториум". И так сложилось, что где бы она не училась, в Лондоне или в Нью-Йорке, среди ее преподавателей оказывались русские танцовщики - Александра Федорова, Анатолий Обухов, Анатолий Вильтзак, Людмила Шоллар, Пьер Владимиров.

Совсем юной, в 15 лет Алисия вышла замуж за кубинского танцовщика Фернандо Алонсо, а в 19 лет уже участвовала в создании знаменитого Американского театра балета (ABT). Карьера ее развивалась стремительно. Она стала ведущей артисткой ABT, работала с Михаилом Фокиным, Джорджем Баланчиным, Леонидом Мясиным, Брониславой Нижинской и др. Ее мировая слава начиналась с партии Жизели. А в 1948 году она уже создала на Кубе собственную балетную компанию "Балет Алисии Алонсо", ставшую основой Национального балета Кубы. Вся ее жизнь была тесно связана с русским балетом - педагоги, хореографы, партнеры. Она танцевала в Русском балете Монте-Карло. В 1957-1958 выступала на сцене Большого и Кировского театров. А в 1959 году, после победы Кубинской революции, вернулась на родину.

Ее считали одной из самых харизматичных балерин века. И несмотря на то, что уже в юности она начала терять зрение, она была одной из самых техничных балерин мира и редчайшим образцом сценического долголетия.

Среди ее знаменитых партий - "Кармен-сюита" Бизе-Щедрина, которую для нее поставил в 1967 году в Национальном театре Кубы балетмейстер Альберто Алонсо. Он же поставил этот балет для Майи Плисецкой в Большом театре.

О великой кубинской балерине в России помнили всегда, и в 2011 году Большой театр посвятил Алисии Алонсо гала-концерт Viva Alicia! Имя ее, по словам Владимира Васильева, вписано золотыми буквами в историю мирового балета.