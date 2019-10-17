Следствие так и не смогло найти, где и когда генерал Дрыманов брал взятки

В четверг Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела бывшего руководителя московского управления Следственного комитета Александра Дрыманова. Генерала обвинили в получении взяток. Он вину категорически отвергает. Дрыманов содержится под стражей. Суд продлил ему арест до 1 апреля 2020 года.

Разбирательство по делу Дрыманова будет проходить в открытом режиме. Генерала задержали летом прошлого года. Вменили два эпизода получения взяток. По первому Дрыманов якобы получил миллион долларов. Их дал девелопер Дмитрий Смычковский за освобождение из-под стражи Андрея Кочуйкова, криминальной фигуры и помощника вора в законе Шакро Молодого. Второй эпизод - получение 10 тысяч евро от своего первого заместителя Дениса Никандрова. Якобы столько стоило начальственное покровительство.

Вместе с Дрымановым по делу проходят еще двое бывших сотрудников Следственного комитета - Алексей Крамаренко и Михаил Максименко.

Генерал уверен: дело сфабриковано и носит "явно заказной характер". По мнению Дрыманова, единственное доказательство против него - это показания его бывшего заместителя Дениса Никандрова, который оговорил его после того, как в СИЗО изрядно подорвал здоровье. О невиновности заявили и двое якобы соучастников Дрыманова: экс-начальник Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко и бывший начальник следственного управления по ЦАО ГСУ СК РФ по Москве Алексей Крамаренко.