Следствие так и не смогло найти, где и когда генерал Дрыманов брал взятки

Новости

Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции 00:59
Военная операция Турции потребует новых шагов в возвращении детей из Сирии 00:37
В США число жертв вейпинга достигло 33 человека 00:32
В Кремле прокомментировали приглашение России на саммит G7 00:15
Власти Венеции озвучили дату введения "налога на въезд" 17.10.2019
США объяснили приостановку финансовой помощи Киеву 17.10.2019
В Госдуме ответили на инициативу украинской Рады о "возвращении Кубани" 17.10.2019
Скончалась знаменитая кубинская балерина Алисия Алонсо 17.10.2019
Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко 17.10.2019
Основательница музея "Гараж" вышла замуж за греческого миллиардера 17.10.2019
2 тысячи человек вывели из ТЦ Петербурга из-за пожара 17.10.2019
Россию могут пригласить на саммит G7 в 2020 году 17.10.2019
Российский хоккеист НХЛ дисквалифицирован на 20 матчей из-за допинга 17.10.2019
Вышел трейлер фильма "Вдова" - "Ведьмы из Блэр" по-русски" 17.10.2019
В Париже представят 720-полое неуязвимое существо, названное по фильму ужасов 17.10.2019
Саммит ЕС одобрил сделку по Brexit 17.10.2019
Трамп внес на утверждение сената кандидатуру посла в России Салливана 17.10.2019
Жительницу Нижнего Новгорода будут судить за торговлю детьми 17.10.2019
Попытка ограбления аэропорта в Бразилии обернулась захватом заложников 17.10.2019
В Раде создали межфракционное объединение "Кубань" 17.10.2019
Fiat Chrysler оштрафован за нарушение норм по расходу топлива 17.10.2019
Мурманские студенты создали проект памятника-моста между РФ и Норвегией 17.10.2019
В минпромторге спрогнозировали рост электронной торговли 17.10.2019
Видео: Археологи раскопали два крупных дворца династии Ляо 17.10.2019
Сахарские муравьи оказались быстрее гепардов 17.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Взыскать долги с дачников стало проще
Взыскать долги с дачников стало проще
Придет ли этой осенью "бабье лето"
Придет ли этой осенью "бабье лето"
Какие орехи - самые полезные
Какие орехи - самые полезные
17.10.2019 23:45
Рубрика: Происшествия

Взятки с чужих слов

Следствие так и не смогло найти, где и когда генерал Дрыманов брал взятки
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 235(7993)
В четверг Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела бывшего руководителя московского управления Следственного комитета Александра Дрыманова. Генерала обвинили в получении взяток. Он вину категорически отвергает. Дрыманов содержится под стражей. Суд продлил ему арест до 1 апреля 2020 года.
Бывший руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве Александр Дрыманов. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Бывший руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве Александр Дрыманов. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Бывший руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве Александр Дрыманов. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Разбирательство по делу Дрыманова будет проходить в открытом режиме. Генерала задержали летом прошлого года. Вменили два эпизода получения взяток. По первому Дрыманов якобы получил миллион долларов. Их дал девелопер Дмитрий Смычковский за освобождение из-под стражи Андрея Кочуйкова, криминальной фигуры и помощника вора в законе Шакро Молодого. Второй эпизод - получение 10 тысяч евро от своего первого заместителя Дениса Никандрова. Якобы столько стоило начальственное покровительство.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Вице-губернатор Тамбова подозревается в покушении на мошенничество

Вместе с Дрымановым по делу проходят еще двое бывших сотрудников Следственного комитета - Алексей Крамаренко и Михаил Максименко.

Генерал уверен: дело сфабриковано и носит "явно заказной характер". По мнению Дрыманова, единственное доказательство против него - это показания его бывшего заместителя Дениса Никандрова, который оговорил его после того, как в СИЗО изрядно подорвал здоровье. О невиновности заявили и двое якобы соучастников Дрыманова: экс-начальник Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко и бывший начальник следственного управления по ЦАО ГСУ СК РФ по Москве Алексей Крамаренко.

Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Суд
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ: Турция приостановит военную операцию в Сирии
В Совфеде оценили слова немецкого политика о вредности санкций
Песков назвал тон письма Трампа Эрдогану необычным
ГИБДД поддержала увеличение скорости на магистралях до 130 км/ч
Суд освободил четверых обвиняемых по делу о "Зимней вишне"