Смартфоны Xiaomi подорожают. Компания объяснила, почему

Xiaomi намерена приступить к выпуску более дорогих смартфонов и телевизоров. Это нужно, чтобы чтобы продукция компании перестала ассоциироваться с чем-то дешевым.

Как пишет Gizmochina со ссылкой на заявление представителя компании, расширение продуктового портфеля произойдет на рынке Индии, где смартфоны реализуются преимущественно через дешевые онлайновые каналы продаж и стоят менее 250 долларов (около 16 тысяч рублей).

Также Xiaomi намерена для более серьезного позиционирования своего бренда расширять свое офлайновое присутствие - в Индии к середине 2020 года откроется более 10 тысяч фирменных магазинов компании - в дополнение к существующим шести тысячам.

Умные телевизоры Xiaomi продаются на индийском рынке по цене от 12 тысяч рупий, или менее 11 тысяч рублей. Самый дешевый телевизор MI TV с 32-дюймовым экраном стоит в России 12 тысяч рублей.

Будет ли эта практика распространена на другие рынки, пока неизвестно. Индийский рынок является для Xiaomi одним из ключевых, однако и в других странах продукция компании считается бюджетной.