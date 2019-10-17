СМИ: Постпред США при ЕС потратил на ремонт резиденции миллион долларов

Ремонт расположенной на окраине Брюсселя резиденции постпреда США при ЕС Гордона Сондланда (одной из ключевых фигур в расследовании импичмента президента США Дональда Трампа) обошелся американским налогоплательщикам почти в миллион долларов. Такую информацию в среду сообщила газета The Washington Post.

По ее данным, только на реконструкцию кухни было потрачено более 400 тысяч долларов, еще в 33 тысячи обошлась итальянская мебель ручной работы. Источники издания утверждают, что ремонтные работы в резиденции были вызваны не необходимостью, а "расточительным вкусом" дипломата, который был разочарован своим новым жилищем в Брюсселе. Сообщается также, что Сондланду не разрешили тратить на ремонт собственные деньги.

В госдепе утверждают, что средства были потрачены в рамках проводимой раз в 17 лет проверки и обновления внутреннего убранства представительских резиденций. Однако, как отмечает The Washington Post, записи о госзакупках свидетельствуют, что до Сондланда наибольшие расходы были связаны с содержанием бассейна (20 тысяч долларов в год), а также с покупкой холодильного оборудования в 2015 году, которое обошлось в 122 тысячи долларов.

Мнения о резиденции у тех, кто лично там бывал, сильно разнятся. Одни утверждают, что она была почти непригодна для представительских целей, другие же заявляют, что дом был в превосходном состоянии, пишет ТАСС.