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Рубрика: В мире
Проект: Оружейная палата

СМИ: Украина надеется захватить контроль над Черным морем

Фото: Игорь Маслов/ РИА Новости Фото: Игорь Маслов/ РИА Новости
Фото: Игорь Маслов/ РИА Новости

Китайское издание Sohu сообщило о желании Украины создать угрозу Черноморскому флоту РФ. Для этого в стране ведется разработка сверхзвуковой противокорабельной ракеты, которая получила неофициальное название "Молния".

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Китайские СМИ отмечают, что в случае взятия на вооружения данной ракеты, Киев сможет взять под свой контроль черноморскую акваторию. Характеристики снаряда пока не раскрываются. Известно лишь, что российская противокорабельная ракета Х-31 и украинская "Молния" практически равны по своим возможностям.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон рассказала о предполагаемых мерах поддержки Украины в Черном море. Это укрепление воздушной разведки и вхождение в акваторию Черного моря большего числа кораблей стран НАТО. После обострения ситуации на востоке Украины визиты кораблей НАТО в Черное море стали регулярными. Традиционно Черноморский флот России берет под контроль иностранные военные суда с момента их выхода из Босфора.

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