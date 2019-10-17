СМИ: Украина надеется захватить контроль над Черным морем

Китайское издание Sohu сообщило о желании Украины создать угрозу Черноморскому флоту РФ. Для этого в стране ведется разработка сверхзвуковой противокорабельной ракеты, которая получила неофициальное название "Молния".

Китайские СМИ отмечают, что в случае взятия на вооружения данной ракеты, Киев сможет взять под свой контроль черноморскую акваторию. Характеристики снаряда пока не раскрываются. Известно лишь, что российская противокорабельная ракета Х-31 и украинская "Молния" практически равны по своим возможностям.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон рассказала о предполагаемых мерах поддержки Украины в Черном море. Это укрепление воздушной разведки и вхождение в акваторию Черного моря большего числа кораблей стран НАТО. После обострения ситуации на востоке Украины визиты кораблей НАТО в Черное море стали регулярными. Традиционно Черноморский флот России берет под контроль иностранные военные суда с момента их выхода из Босфора.