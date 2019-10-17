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17.10.2019 09:25
Рубрика: Экономика

СП: Бюджет недополучил более 10 млрд рублей за использование недр

Текст: Евгений Гайва

Федеральный бюджет в 2018 году не получил не менее 11,5 миллиарда рублей из-за недостаточного вовлечения в хозяйственный оборот участков недр, сообщили в Счетной палате (СП).

К таким выводам контрольное ведомство пришло по результатам проверки деятельности Федерального агентства по недропользованию России (Роснедра).

"В 2018 году доля состоявшихся торгов составила только 67 процентов от объявленных, и в результате федеральный бюджет не получил не менее 11,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Еще около 1,1 миллиарда рублей за 2018 год бюджет не получил из-за устаревших ставок. "Минимальные и максимальные ставки, установленные федеральным законом "О недрах", не пересматривались с 2002 года. За это время индекс потребительских цен на товары и услуги составил 386,8 процента. Естественно, что бюджет теряет доход в этом случае", - приводит пресс-служба СП слова аудитора Сергея Штогрина. Не пересматривались и ставки за проведение государственных экспертиз.

Кроме того, 370 миллионов рублей не поступило в бюджет от реализации пяти участков недр федерального значения из-за нарушений при расчете разового платежа за пользование недрами.

С другой стороны у аудиторов возникли вопросы к сбору за участие в конкурсе или аукционе, который есть только у Роснедр. Какое-либо обоснование взимания данного сбора отсутствует, отмечают в СП. Есть нарушения и при расчете этого сбора. По закону о недрах в сбор включаются затраты на подготовку, проведение и подведение итогов конкурса или аукциона, включая оплату труда привлекаемых экспертов. Однако Уральский департамент Роснедр включает в расчет также и затраты на свое содержание. "В результате недропользователи необоснованно переплатили свыше 21 миллиона рублей", - отметили в СП и рекомендовали рассмотреть вопрос об отмене этого платежа.

Контрольное ведомство пришло к выводу, что закон о недрах необходимо актуализировать.

Представитель Минприроды, присутствовавший на коллегии СП, согласился с выводами контрольного ведомства и выразил готовность министерства работать над устранением недостатков.

Экономика Казна Федеральный бюджет Госфонды и контрольные органы Счетная палата Правительство Минприроды
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