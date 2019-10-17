США объяснили приостановку финансовой помощи Киеву

Наличие коррупции во власти Украины и нежелание европейских стран помогать Киеву - вот те причины, по которым Вашингтон приостановил финансовую поддержку республике, заявил и.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвэни.

"Я не хочу отправлять туда кучу денег, чтобы они их потратили, либо осели в их карманах. Кроме того, я не уверен, что другие европейские страны помогают им, - цитирует ТАСС слова Малвэни. - В результате проведенного анализа мы определили, что европейские страны оказали помощь в виде предоставления летального оружия, я точно не помню, на ноль или почти ноль долларов".

Эта ситуация, по словам американского чиновника, "не нравится президенту Трампу".

"Это коррумпированное место, все об этом знают", подытожил Малвэни свой комментарий по Украине.