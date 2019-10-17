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17.10.2019 16:05
Рубрика: Происшествия

США помогли предотвратить теракты в России

Текст: Тимофей Борисов
Россия и США постепенно наращивают темпы взаимодействия спецслужб. В частности, начинают восстанавливаться контакты для сотрудничества в сфере кибербезопасности. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников, отвечая на вопросы журналистов по итогам завершившегося в Сочи XVIII совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов.
Александр Бортников Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Александр Бортников Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Александр Бортников Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

По его словам, обсуждение идет в формате "2 плюс 2" - спецслужбы и МИД. При этом, глава ФСБ особо подчеркнул, что взаимодействие на уровне спецслужб России и США никогда не прерывалось.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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В качестве примера реального зримого результата глава ФСБ привел тот факт, что США недавно поделились конфиденциальной развединформацией о лицах, готовивших террористические атаки на территории России.

"Совсем недавно американцы нам также предоставили информацию в отношении конкретных лиц и планов осуществления атак на территории нашей страны", - сказал Александр Бортников.

По понятным причинам он не уточнил, о ком идет речь и насколько подробной была информация, но подчеркнул, что такой обмен происходит не первый раз.

Известно, что в 2017 году США уже оказали ценную помощь, сообщив о планах террористов, готовивших теракт в Казанском соборе в Санкт-Петербурге. Благодаря этому были спасены многие жизни россиян.

Фото: iStock
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В свою очередь, Россия предоставляла США информацию по иммигранту из России, который позже совершил теракт на марафоне в Бостоне. К сожалению, тогда американские спецслужбы не смогли предотвратить преступление.

"Мы эту работу активным образом проводим, в том числе подключаем к ней и другие службы стран Содружества (СНГ), европейских государств и стран Ближнего Востока. Эта работа носит комплексный характер. Польза от этого очень существенная, во всяком случае, мы очень признательны нашим коллегам за тот объем информации, который они представляют нам ", - приводит слова главы ФСБ агентство ТАСС.

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