В Камбодже найдена древняя статуя "идеального" существа

В Камбодже сотрудники Национального управления Апсары при проведении земляных работ у восточного входа в храм Та Нэй обнаружили древнюю статую Бодхисаттвы, изготовленную из песчаника.

Как сообщает Archaeology News Network, находка была сделана случайно. Команда пыталась найти камень, упавший с крыши храма при проведении реставрационных работ.

Однако в результате была найдена огромная голова от гигантской статуи. Она находится в относительно неплохом состоянии, хотя у нее повреждены нос и щека, а также отколото левое ухо.

"Мы пока не можем определить, что вызвало повреждение щеки, - говорит руководитель реставрационного проекта Море Соферан. - Возможно, статуя упала и столкнулась с чем-то твердым. У нас пока нет и никаких доказательств того, что туловище статуи лежит где-то там же, где мы обнаружили голову".

Высота обнаруженной головы составляет 54 см, ширина - 27 см, а толщина - 36 см. По стилю археологи установили, что статуя была изготовлена в конце XII - начале XIII веков в период правления Джаявармана VII.

В буддизме течения Махаяна Бодхисаттва - это "существо, стремящееся к пробуждению". Оно воплощает сострадание всех будд, стремится спасти всех живых от страданий и выйти из бесконечности перерождений, то есть сансары. Бодхисаттвой также называют существо просветленное, отказывающееся уходить в нирвану ради спасения всех живых.

В кхмерском искусстве статуи Бодхисаттвы обычно имеют две, четыре или восемь рук, держащих свитки, цветы, сосуды и другие сакральные предметы.

Найденную голову отправят на исследование и реставрацию, после чего она будет выставлена на всеобщее обозрение.