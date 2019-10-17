Новости

Попытка ограбления аэропорта в Бразилии обернулась захватом заложников 20:19
В Раде создали межфракционное объединение "Кубань" 20:16
Fiat Chrysler оштрафован за нарушение норм по расходу топлива 20:03
Мурманские студенты создали проект памятника-моста между РФ и Норвегией 19:58
В минпромторге спрогнозировали рост электронной торговли 19:30
Видео: Археологи раскопали два крупных дворца династии Ляо 19:16
Сахарские муравьи оказались быстрее гепардов 19:14
ЦБ отметил значительный рост вкладов населения 19:13
Путин решит вопрос с бесплатностью второго высшего для режиссеров 19:09
Минэкономразвития сообщило об ускорении темпов роста ВВП 18:41
Владимирские следователи проверят заявления об избиении осужденного 18:33
Обвинение определилось со сроком для экс-премьера Дагестана 18:30
Видео: В челябинском аэропорту дебошир ударил полицейского 18:30
В Петербурге умер призер Олимпийских игр Андрей Смирнов 18:25
Toyota осталась самым дорогим в мире автомобильным брендом 18:23
Москва приступила к автоматизации тарифного регулирования 18:22
В РФ издана книга "Переводы смыслов Корана" на современном татарском языке 18:19
Убийцы жительницы Екатеринбурга уже находились в федеральном розыске 18:08
Асад пообещал дать отпор Турции на севере Сирии 18:01
Руководители погранвойск СНГ приняли документы по укреплению безопасности 18:00
В Австрии с 1 ноября вступает в силу запрет на курение в общепите 17:54
Пушков прокомментировал тон письма Трампа Эрдогану 17:47
Актриса Джули Гибсон умерла на 107-м году жизни 17:43
СК завел дело против министра спорта Ставропольского края 17:43
Житель Кизляра из ревности убил бывшую жену и тещу 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Взыскать долги с дачников стало проще
Взыскать долги с дачников стало проще
Придет ли этой осенью "бабье лето"
Придет ли этой осенью "бабье лето"
Какие орехи - самые полезные
Какие орехи - самые полезные
17.10.2019 20:05
Рубрика: Спорт

Чемпион на нервах

Хачанов с трудом победил на старте "ВТБ Кубок Кремля"
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 235(7993)
Карен Хачанов, выигравший в прошлом году "ВТБ Кубок Кремля", начал защиту титула с победы над немцем Филиппом Кольшрайбером. Хотя этот матч второго круга дался российскому теннисисту непросто. Он был близок к поражению, но в третьем сете отыграл пять матчболов и довел дело до тай-брейка - 3:6, 6:3, 7:6 (9:7).

Хачанов признался, что Кольшрайбер неудобный для него соперник.

Фото: REUTERS/Jason Lee
Хачанов стал восьмой ракеткой мира

- Мне как-то не очень нравится с ним играть, он меня все время обыгрывает в ключевых моментах. В трех предыдущих встречах я ему уступил, поэтому для меня это очень значимая победа, - сказал Карен на пресс-конференции. - До этого все наши матчи были напряженными, иногда по пять тай-брейков. Очень рад, что смог его обыграть сегодня. А что касается моей игры, то мне нужно время, чтобы "войти" в турнир, приспособиться к новым мячам, к новым кортам. Так что в какой-то степени тот факт, что я провел на корте 2,5 часа, является позитивным.

Эту непростую победу Карен посвятил жене Веронике и сыну Давиду, которому всего несколько месяцев. Понятно, что в "Крылатском" за мужа болела только Вероника, причем впервые после "Ролан Гаррос".

В ложе Хачанова был еще один необычный болельщик - экс-футболист сборной России и питерского "Зенита" Александр Кержаков. Как рассказал Карен, они познакомились перед турниром в Санкт-Петербурге:

- После нашего знакомства с Сашей мы начали поддерживать общение. Он смотрел все мои матчи в Китае. Поздравлял, писал, вставал рано утром. Говорил, что давно так рано утром не просыпался. Он сам сказал, что очень хочет поболеть за меня и в Москве. Вот я его и пригласил на этот матч.

За путевку в полуфинал россиянин поспорит с итальянцем Андреасом Сеппи.

Спорт Теннис Кубок Кремля
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде оценили слова немецкого политика о вредности санкций
Песков назвал тон письма Трампа Эрдогану необычным
ГИБДД поддержала увеличение скорости на магистралях до 130 км/ч
Асад пообещал дать отпор Турции на севере Сирии
Суд освободил четверых обвиняемых по делу о "Зимней вишне"