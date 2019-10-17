Хачанов признался, что Кольшрайбер неудобный для него соперник.
- Мне как-то не очень нравится с ним играть, он меня все время обыгрывает в ключевых моментах. В трех предыдущих встречах я ему уступил, поэтому для меня это очень значимая победа, - сказал Карен на пресс-конференции. - До этого все наши матчи были напряженными, иногда по пять тай-брейков. Очень рад, что смог его обыграть сегодня. А что касается моей игры, то мне нужно время, чтобы "войти" в турнир, приспособиться к новым мячам, к новым кортам. Так что в какой-то степени тот факт, что я провел на корте 2,5 часа, является позитивным.
Эту непростую победу Карен посвятил жене Веронике и сыну Давиду, которому всего несколько месяцев. Понятно, что в "Крылатском" за мужа болела только Вероника, причем впервые после "Ролан Гаррос".
В ложе Хачанова был еще один необычный болельщик - экс-футболист сборной России и питерского "Зенита" Александр Кержаков. Как рассказал Карен, они познакомились перед турниром в Санкт-Петербурге:
- После нашего знакомства с Сашей мы начали поддерживать общение. Он смотрел все мои матчи в Китае. Поздравлял, писал, вставал рано утром. Говорил, что давно так рано утром не просыпался. Он сам сказал, что очень хочет поболеть за меня и в Москве. Вот я его и пригласил на этот матч.
За путевку в полуфинал россиянин поспорит с итальянцем Андреасом Сеппи.