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17.10.2019 00:00
Рубрика: В мире

Барселона в ожидании пятницы

Туристам рекомендуют воздержаться от прогулок по столице Каталонии в конце недели
Текст: Константин Волков (Барселона)
Российская газета - Столичный выпуск № 234(7992)
В Барселоне только и говорят, что о протестах. О том, как несправедливо, что организаторам референдума о независимости 2017 года дали большие тюремные сроки.
Еще на днях на улицах Барселоны разразилось настоящее сражение, сейчас все спокойно. Ждем пятницы. Фото: AFP Еще на днях на улицах Барселоны разразилось настоящее сражение, сейчас все спокойно. Ждем пятницы. Фото: AFP
Еще на днях на улицах Барселоны разразилось настоящее сражение, сейчас все спокойно. Ждем пятницы. Фото: AFP

"Вы представляете, почти все, кто проголосовал на референдуме, были за независимость, и что?! Мадрид объявил это недействительным, а нас - предателями! Горько и стыдно!". Это велорикша везет туристов и на хорошем английском доводит до них местную точку зрения.

Фото: REUTERS/Rafael Marchante
В центре Барселоны против полиции использовали туалетную бумагу

Почти все фасады в центре города увешаны флагами Каталонии со звездой и красно-желтыми полосами. Рядом с флагами - призывы освободить политических заключенных. Причем с каждым днем этих заключенных становится все больше. Если на минувших выходных речь шла только о 12 политиках, которых Верховный суд Испании приговорил к заключению на 9-13 лет, то в ходе массовых выступлений в их поддержку в последующие дни был задержан еще 51 человек, и теперь они тоже стали политическими заключенными.

Сейчас в Барселоне все ждут пятницы. "В пятницу будет что-то небывалое", - обещают местные жители. Во-первых, готовится забастовка. Правда, никто не знает толком, кого именно она коснется - то ли прекратят работать все, от транспорта до ресторанов, то ли это будет какой-то символический жест, например, магазины закроются на час в знак солидарности с активистами движения за независимость Каталонии, а потом откроются снова. Потому что протесты - это, конечно, нужно, но в городе тысячи туристов, и грех упускать прибыль.

Во-вторых, на пятницу намечены, как обещают, небывалые по размаху протесты. "Мы категорически не советуем туристам в этот день гулять по центру города во избежание нежелательных инцидентов", - сказали мне в офисе туристической организации Барселоны.

Впрочем, в городах Каталонии сейчас каждый день - праздник. В среду прошел масштабный марш в Жироне, одном из главных городов Каталонии. К вечеру среды, как только закончился рабочий день, началось движение и в Барселоне. Полиция перекрыла Проспект кортесов Каталонии, центральную улицу города, и по проезжей части заспешили в одну сторону люди в накинутых на плечи, как рыцарских плащах, каталонских флагах. При городских беспорядках понять, где происходят основные события, очень легко - над этим местом кружит полицейский вертолет. На момент написания материала люди собирались на очередное шествие. Как заявила в Facebook один из организаторов протестов Национальная ассамблея Каталонии, "людское наводнение продолжается".

"В пятницу будет что-то небывалое", - обещают местные жители

Кстати, насчет организаторов - отдельная тема. Кто именно руководит многотысячными выступлениями - неясно. Есть некое движение "Демократическое цунами", которое, как считают в Мадриде, все и организует. Якобы контролирует это бывший глава женералитета Барселоны Карлес Пучдемон, бежавший после референдума, и которого Мадрид второй год не может арестовать, хотя прекрасно известно, что он живет в городе Ватерлоо, недалеко от Брюсселя. Но так ли это и что стоит за этим "цунами" на самом деле, барселонцы ответить не могут. "Вот, - говорят они, - мы за независимость Каталонии и против того, чтобы суд давал огромные сроки организаторам референдума. Кто все организует, мы не знаем. Просто появляется информация в соцсетях, и желающие собираются в центре города".

Кстати, у многих в Барселоне отношение к нынешним беспорядкам двоякое. С одной стороны, независимость Каталонии - это святое, и "хватит кормить Мадрид". С другой - мирные протесты перерастают во что-то большее, идут стычки с полицией, вся жизнь города в любой момент может оказаться парализованной. Кроме того, на протестах собираются странные агрессивные люди, которые провоцируют полицию на жесткие действия (справедливости ради, полицейские легко ведутся на провокации, дубинки так и свистят, как, например, в ночь со вторника на среду).

Фото: EPA/DAVID BORAT
Беспорядки охватили сразу несколько городов Испании

Что интересно, днем в Барселоне все спокойно. В ночь со вторника на среду в центре города жгли автомобильные покрышки и вступали в стычки с полицейскими, однако днем от происходившего не осталось и следа - ни баррикад, ни мусора, ни закопченных стен. Только накачанный бородатый парень с собакой на центральной барселонской площади Каталонии просит милостыню в миску с надписью "Нацизм не пройдет". Нацистами протестующие называют, естественно, центральные власти, которые душат каталонские свободы. Ни парень, ни собака голодными не выглядят, в отличие от африканцев, которые торгуют на главной туристической улице Рамбла магнитами с Саграда Фамилия и майками местного футбольного клуба. Африканцы тоже по-своему борются с полицией - товар у них разложен на простыне, к краям которой прикреплены веревки. Продавцы держат эти веревки в руках, озираясь по сторонам, и как только смотрящий подает знак о приближении патруля, африканцы тянут за веревки, простыни превращаются в мешки, и с этими мешками они убегают в подземный переход.

Международный аэропорт Барселоны в среду тоже работал в обычном режиме, и даже не было видно никакого полицейского усиления. При этом в воскресенье там пришлось отменить десятки рейсов из-за того, что протестующие перекрыли дорогу и вход в само здание, и тысячи людей не смогли попасть на самолет. Но это не означает, что в любой момент толпы недовольных не могут блокировать его снова. Как и весь город. Ждем пятницы.

В мире Европа Испания Ситуация в Каталонии
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