Туристы стали чаще страховать путешествия по миру

Объем выездного туризма этим летом прибавил 15 процентов по сравнению с прошлым годом, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР). Такими же темпами растет объем рынка страхования выезжающих за рубеж (ВЗР).

"Рынок страхования путешественников развивается параллельно с туристическим рынком и зависит от его конъюнктуры. Учитывая нестабильность рынка туроператоров, все чаще туристы организовывают поездки самостоятельно и, соответственно, самостоятельно приобретают страховки", - говорит руководитель управления по развитию личного страхования СК "Сбербанк страхование" Елена Кошелева.

По итогам летнего сезона в выездном туризме лидируют Турция, Греция, Испания, Кипр, Тунис и Италия. И если в Турцию и Тунис традиционно в основном едут по путевкам туроператоров, то практически во все страны Европы доля самостоятельного туризма в любом сезоне уже значительна и постоянно прирастает.

"Стабильно ощутимый поток самостоятельных туристов наблюдаем в Китай и Вьетнам. В зимний период лидерами самостоятельного туризма являются страны Юго-Восточной Азии. По итогам 2019 года туристический поток в целом по стране прирастет в пределах 7-10 процентов", - прогнозирует руководитель управления страхования путешествующих ВСК Марина Меликьян. По данным Пограничной службы России, количество выездов россиян за границу в первом полугодии 2019 года увеличилось на 8,9 процента.

Сегмент страхования ВЗР растет даже быстрее. Так, по итогам первого полугодия 2019 года в страховой компании "Согласие" отметили рост числа застрахованных туристов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года примерно на 30 процентов. "Лидерами продаж являются страны Шенгена, Турция и Таиланд. Поток туристов, которые едут в Китай, ОАЭ, Россию, меньше, но достаточно стабильный, - рассказала начальник управления андеррайтинга, поддержки продаж и сопровождения договоров в туристической индустрии "Согласия" Ирина Носкова. - В последнее время расширяется география поездок российских граждан, и каждый год список экзотических стран пополняется новыми странами и регионами".

Только 10 процентов самостоятельных туристов включают в свои полисы расширенные риски вроде активного отдыха или занятий спортом

Чаще всего туристы приобретают так называемое базовое покрытие - медицинские услуги на минимальную страховую сумму в 35 тысяч евро. "Расширенные риски, такие как "спорт", покупают, если целенаправленно едут заниматься каким-либо видом спорта. Дополнительные опции по задержке рейса и багажа приобретают в основном те, кто уже сталкивался с этой проблемой", - отмечает Елена Кошелева. Замглавы управления страхования путешествующих "Ингосстраха" Лариса Антонова констатирует, что страхователи стали относиться к полису более ответственно, воспринимают его уже не просто как условие получения визы, но и как инструмент финансовой защиты. "Чаще включают в полис дополнительные риски, например, риски невыезда и потери багажа, получения ожогов и спортивных травм", - указывает она.

Дополнительные опции чаще всего выбирают туристы, которые самостоятельно организуют поездку, добавляет Ирина Носкова: "Таких туристов немного, около 20 процентов от общего числа. В дополнение к страхованию медицинских и медико-транспортных расходов оформляется страхование от невыезда, несчастного случая, утраты багажа и задержки рейса".

Выбор дополнительных услуг зависит от цели поездки - занятие активным отдыхом, участие в спортивных соревнованиях и тренировках или выезд в командировку для выполнения какой-либо работы. Из самостоятельных туристов не более 10 процентов расширяют свою программу на занятия активным отдыхом или любительским спортом, 5-6 процентов приобретают дополнительную программу страхования от несчастных случаев, добавляет руководитель управления страхования путешествующих ВСК Марина Меликьян: "Программы страхования задержки / отмены вылета или багажа как спутники к ВЗР популярностью не пользуются, они в разы активнее продаются в паре с авиабилетом. При работе с туроператором он определяет тот уровень покрытия, который будет закладывать в свой туристический продукт. Могу отметить положительную тенденцию к расширению программ и покрытий в турпакете туроператора. Туроператор стал больше заботиться о качестве своего продукта и уровне удовлетворенности клиента не только самим отдыхом, но и дополнительными опциями".

Россияне стали чаще покупать страховку не только для получения Шенгена или летнего отпуска в Турции, но и для путешествий по родной стране

В этом году было много страховых случаев в Турции, но это никак не повлияло на рынок. Увеличение их количества практически пропорционально росту потока российских туристов в эту страну. Как правило, страховые случаи традиционны: это отравления, кишечные инфекции, заболевания органов дыхания (ОРЗ и ОРВИ), а также травмы.

По статистике "Согласия", дети до шести лет болеют и получают травмы на отдыхе за границей вдвое чаще, чем дети младшего школьного возраста и подростки. Так, 30 процентов страховых случаев, связанных с болезнями и травмами всех российских туристов, приходится на детей младше шести лет. А дети постарше и подростки подвержены этим неприятностям лишь в 16 процентах случаев. На отдыхе маленькие дети в основном болеют (88 процентов ситуаций приходится на болезни и лишь 12 на травмы).

По итогам 2019 года эксперты прогнозируют небольшой рост сегмента туристического страхования - около 10 процентов, что обусловлено развитием туротрасли в целом. Как отдельная тенденция четко прослеживается рост популярности путешествий по России, отправляясь в которые граждане все чаще приобретают страховые полисы. Только в "Ингосстрахе" спрос на такие программы за два года вырос с 60 тысяч полисов в 2017 году до 640,1 тысячи полисов только в первом полугодии 2019 года.