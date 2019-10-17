У въезжающих в Россию иностранцев предложено брать отпечатки пальцев

В МВД в очередной раз предложили проводить процедуру дактилоскопии со всеми въезжающими в Россию иностранцами - неважно, турист ли он, гастарбайтер или беженец. По словам первого заместителя главы ведомства Александра Горового, такая мера позволит "систематизировать и без того имеющийся банк данных" и предупредит появление в стране "нежелаемых лиц, принимавших участие в совершении преступлений на территории других государств".

Он сообщил, что с начала года в России за нарушение миграционного законодательства привлекли к ответственности более 30 тысяч иностранных граждан, а 2,5 тысячи были выдворены за рубеж.

Эта идея далеко не нова и, по сути, уже претворяется в жизнь. Напомним, в ноябре 2017 года министр внутренних дел России Владимир Колокольцев выступил перед депутатами Госдумы на тему борьбы с нелегальной миграцией. Вот тогда он и сообщил о планах сделать обязательными дактилоскопию и фотографирование для всех иностранцев, приезжающих в Россию из безвизовых стран на срок более 30 дней.

Не секрет, что процедура масштабного дактилоскопирования весьма трудоемка и затратна. Кроме того, мало "откатать пальчики", надо занести их в единую базу, обработать, сверить с уже имеющимися данными с мест преступлений. Для нас эта тема актуальна: Россия устойчиво входит в тройку государств, лидирующих по количеству мигрантов - на территории страны постоянно находится около 10 миллионов приезжих.

Разумеется, с ними есть проблемы: опять же ежегодно полиция выявляет более 16 миллионов правонарушений в миграционной сфере.

Кроме того, нередки случаи, когда мигранты становятся курьерами для поставки в Россию наркотиков и новых потенциально опасных психоактивных веществ.

С дактилоскопией для иностранцев в России не оригинальны. Страны Шенгенского договора в свое время изменили правила получения виз для россиян, обязав их раз в пять лет сдавать отпечатки пальцев

Еще одна угроза - террористическая. Большая часть иностранной рабочей силы прибывает к нам из Центральной Азии, где активно действуют эмиссары террористических организаций.

Именно в этой среде, по словам Владимира Колокольцева, спецслужбы зачастую выявляют людей, разделяющих идеологию радикального ислама. В тот раз министр подчеркнул, что "любой, даже незначительный просчет в контроле за миграционными потоками повышает риск экстремистских проявлений".

В сентябре прошлого года уже начали тестировать систему сбора отпечатков пальцев для выдачи виз. Известно, что проверочные процедуры проходили в российских дипломатических представительствах в Великобритании, Дании, Намибии и Мьянме, и в московском аэропорту Внуково.

Кстати, с отпечатками пальцев мы не оригинальны. Страны Шенгенского договора изменили правила получения виз для россиян, обязав их раз в пять лет сдавать отпечатки пальцев.

Для получения визы в США также требуется пройти процедуру дактилоскопии.