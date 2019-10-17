В Австрии с 1 ноября вступает в силу запрет на курение в общепите

С 1 ноября в Австрии вступит в силу полный запрет на курение в ресторанах, кафе и других предприятиях общественного питания. Тем самым подведен итог продолжительных дебатов сторонников и противников курения. Это мера должна защитить гостей, сотрудников общепита и всех австрийцев. Экономический ущерб от курения составляет миллиарды евро, пишет газета Die Presse.

В октябре прошлого года большинство граждан высказались в ходе опроса за отказ от курения. Тем самым был достигнут пик обсуждения этой острой темы. Однако правящая коалиция в лице Австрийской народной партии и Австрийской партии свобода положили законопроект о запрете курения под сукно. И лишь в этом году "народники", не связанные больше обязательствами перед бывшим коалиционным партнером, дали "зеленый свет" принятию соответствующего закона.

Ряд владельцев ресторанов, особенно ночных заведений, попытались опротестовать решение о запрете курения в Конституционном суде. Они аргументировали это тем, что в ночное время курильщики вынуждены выходить на свежий воздух, создавая тем самым неудобство для местных жителей. Это обстоятельство, в свою очередь, создаст проблемы для самих клубов. Однако Конституционный суд отклонил запрос предпринимателей. "Законодатели отдают приоритет защите здоровья лиц наемного труда, нежели интересам владельцев заведений общественного питания", - говорится в обосновании инстанции.

При этом судьи отметили, что во внимание было принято возможное влияние запрета на курение в общепите на соседей. Однако, как отмечалось, для решения этих проблем имеются соответствующие коммерческие и правовые решения. Конституционный суд отклонил также коллективную жалобу владельцев кальянных, по всей вероятности, этим заведениям грозит закрытие.