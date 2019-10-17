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17.10.2019 20:03
Рубрика: Спорт

Испытание "Зенитом"

В центральном матче тура один из лидеров Премьер-лиги "Ростов" сыграет с чемпионом страны
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 235(7993)
Завтра после двухнедельной паузы из-за матчей сборных возобновится чемпионат России среди команд Премьер-лиги. Центральная встреча 13-го тура состоится в Санкт-Петербурге, где "Зенит" примет "Ростов".
В последней встрече перед паузой на игры сборных "Зенит" уверенно победил "Урал" (3:1). Фото: РИА Новости В последней встрече перед паузой на игры сборных "Зенит" уверенно победил "Урал" (3:1). Фото: РИА Новости
В последней встрече перед паузой на игры сборных "Зенит" уверенно победил "Урал" (3:1). Фото: РИА Новости

Уже стало традицией, что после игр сборных многие фавориты допускают осечки. Футболисты возвращаются в разном состоянии, кто-то травмирован, кто-то не выходил на поле. Привести всех к общему знаменателю - такая цель стоит перед тренерами.
"Зенит" вышел в лидеры РПЛ

Но дело в том, что времени на решение таких локальных задач нет. Тому же "Зениту" уже на следующей неделе предстоит матч Лиги чемпионов с "РБ Лейпцигом". Впрочем, вряд ли питерцы сейчас думают о поездке в Германию.

В последние годы "Ростов" стал одним из самых неудобных соперников для "сине-бело-голубых". В предыдущих семи матчах в Премьер-лиге зенитовцы одержали лишь две победы.

Если в начале сезона о шансах ростовчан на попадание в еврокубки говорили настороженно, то сейчас многие эксперты считают "желто-синих" чуть ли не претендентами на чемпионство.

Из последних семи встреч с "Ростовом" в чемпионате страны зенитовцы выиграли лишь в двух

- "Ростов" очень здорово играет в быстрых атаках. У них квалифицированные специалисты, опасные стандарты. В общем, у соперника много плюсов, он заслуженно набрал столько очков, - отметил на пресс-конференции главный тренер "Зенита" Сергей Семак. - Я бы выделил у ростовчан Шомуродова. Он действует блестяще, много забивает. Это открытие чемпионата.

Еще сильнее "Ростов" может стать уже в следующем году, когда за команду сможет сыграть Павел Мамаев. К слову, полузащитник уже отметился первым голом за новый клуб, отличившись в поединке основного и второго составов "желто-синих".

Любопытный матч пройдет в Тушино, где "Спартак" примет "Рубин". Эта встреча станет дебютной для Доменико Тедеско на посту главного тренера "красно-белых".

На первой пресс-конференции после назначения Тедеско сделал несколько интересных заявлений. В частности, он отметил, что пока не видит смысла говорить о том, какие задачи стоят перед командой в нынешнем сезоне.

- Мы оцениваем ситуацию реально. Есть великие заслуги, но нужно думать о настоящем, ближайшем будущем. Необходимо сначала стабилизировать игру и только затем задумываться о победах, трофеях. Такой потенциал у "Спартака", безусловно, есть.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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По мнению немецко-итальянского специалиста, самое главное сейчас - набрать как можно больше очков к середине декабря.

- Пока рано говорить о будущем. Команда должна взбодриться. А уже в следующем году посмотрим, на что мы способны, - подчеркнул Тедеско.

Непростой выезд предстоит ЦСКА. Армейцы, отстающие от пятерки лидеров на одно очко, отправятся к "Уфе". С учетом последних результатов "красно-синих" предстоящая игра может стать одной из ключевых для них на данном отрезке сезона.

Где будем смотреть

18 октября, пятница

Матч Премьер

19.20 "Ахмат" - "Локомотив". Прямая трансляция.

19 октября, суббота

Матч Премьер

13.55 "Тамбов" - "Урал". Прямая трансляция.

16.15 "Спартак" - "Рубин". Прямая трансляция.

18.25 "Зенит" - "Ростов". Прямая трансляция.

20 октября, воскресенье

Матч ТВ

11.20 "Оренбург" - "Крылья Советов". Прямая трансляция.

Матч Премьер

13.55 "Уфа" - ЦСКА. Прямая трансляция.

16.25 "Арсенал" - "Сочи". Прямая трансляция.

18.45 "Динамо" - "Краснодар". Прямая трансляция.

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