В минпромторге спрогнозировали рост электронной торговли

Онлайн-торговля может составить около 8% в торговом обороте России в ближайшие пяти лет. Такое мнение высказал замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, которого цитирует ТАСС.

По словам Евтухова, интернет-торговля - быстро развивающийся сегмент экономики. По прогнозам экспертов, с прошлогодних 1,17 трлн рублей она достигнет 3 трлн рублей в течение ближайших пяти лет, отметил Евтухов.

Сейчас, по данным "Яндекс.Маркета", рынок интернет-торговли в России оценивается в 1 трлн рублей в год, его доля составляет 4-5% от всего товарооборота страны. Ассоциация компаний интернет-торговли ранее прогнозировала, что российский рынок электронной коммерции в 2019 году может достичь 2,17 трлн рублей.