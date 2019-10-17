Диснеевские авторемейки по всем признакам являются порождением коварных дьявольских сил. Все, кажется, прекрасно осознают предсказуемость действия, но количество потребителей почему-то не убывает. Ремейки собственных хитов Disney - одинаковые и бездушные, за редким исключением отличающиеся от оригиналов исключительно визуально. Одно из таких исключений - "Малефисента", переделка "Спящей красавицы", где на передний план выведена угловатая антагонистка. Фильм собрал неплохую кассу, и весть о сиквеле общественность приняла оптимистично.

"Малефисента: Владычица тьмы" стартует через пять лет по окончании первого фильма. Отправная точка - банальнее не придумаешь: подготовка к свадьбе. Принцесса Аврора отвечает на предложение руки и сердца, исходящее от принца Филлипа (которого на сей раз сыграл другой актер, но вы бы этого никогда не заметили) радостным "да!". Ля-ля-ля, феечки порхают, цветочки благоухают, всюду царит приторная атмосфера эйфории. Малефисента, услышав новость, немного упрямится, мол, одни беды от этой любви, но быстро оттаивает и соглашается заглянуть к родителям жениха на ужин. Тут-то мрачняк нас и застает.

Будущая свекровь (Мишель Пфайффер) не то чтобы против союза, но у нее свои планы. А именно - истребить население соседнего государства, того самого, где правит как раз невестка. Страсть как ненавидит она всех этих сказочных тварей и стремится уничтожить. Для чего втихаря готовит армию и разрабатывает специальное оружие массового поражения. Ей удается рассорить сыновью зазнобу с матерью и почти удается последнюю застрелить, но ту спасает вдруг откуда ни возьмись появившийся ее сородич - оказывается, есть целое племя таких же крылатых и рогатых людей, только более уродливых и магией почти не владеющих. А Малефисента у них - что-то вроде избранной.

Таким образом, идиллическая девчачья сказочка про свадьбу принца и принцессы нагло и вероломно накрывается темной свинцовой тучей дарк-фэнтези с полномасштабной войной, многочисленными убийствами и массовыми разрушениями.

И все же стоит объективно признать: битва крылато-рогатых людей с обычными выглядит превосходно. Особенно когда триумфально появляется разъяренная летающая Анджелина Джоли и принимается крушить направо и налево, попутно превращая своего приспешника в гигантского черного птицемедведя. В первом фильме она его превращала в огнедышащего дракона, и это было куда как целесообразнее, но птицемедведь тоже ничего, тем более после "Игры престолов" драконами мало кого удивишь. А если скопировать "Игру престолов", но драконов убрать, то вроде нормально. Что, собственно, и было проделано в описываемой сцене: тот же штурм Королевской гавани, чуть менее кровожадный, Пфайффер - в роли Серсеи, Джоли - в роли Дейенерис.

Когда пытаешься в погоне за прибылью сварганить фильм формально детский, но и взрослым угодить, получается вот так - вроде для всех и для никого

Оно бы и замечательно, если бы не был столь разителен контраст между центральной частью фильма и небольшими отрезками в начале и конце, которые присобачены друг к другу без каких-либо мягких переходов. Бойня завершена - сразу играем свадебку. Опять ля-ля-ля, феечки-цветочки, здоровья молодым, все нарядные и счастливые. Сволочи бессердечные, да буквально минуту назад тут полыхало и взрывалось, сотни, а то и тысячи жизней загублены, имейте вы совесть! Нет, забыли и празднуем.

Это сильно бросается в глаза и нехило сбивает с толку, но в чем причина такого контраста? А причина в том, что когда пытаешься в погоне за максимальной прибылью сварганить продукт формально детский, но и взрослым угодить, следуя актуальным трендам, и бренд не посрамить, и новую историю сочинить, то вот как-то так получается.

Притом, с одной стороны, допускаются характерные для сказки сбои в логике, небрежная условность и наивность, с противоположной - угрюмая серьезность и зашкаливающая жестокость. Ребятне младшего возраста - бестолковые няшные создания, девочкам постарше - принцесса и любовь, взрослым - полуголая Анджелина Джоли, а также эпичные сражения. Вроде и для всех, и для никого.

Создатели решили: как-нибудь уж наплодим подсюжетов и иных сущностей, насыплем жирных спецэффектов с горкой - и что-нибудь из этого прокатит, а что не прокатит - сразу забудут. Уж на пернатую-то Джоли клюнут точно.