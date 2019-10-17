В Раде создали межфракционное объединение "Кубань"

Депутаты Верховной рады создали межфракционное объединение "Кубань", целью которого станет "разработка политики по возвращению украинских этнических территорий в социальное и культурное поле".

Деятельность вновь образованной группы возглавит Алексей Гончаренко, представитель партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", участник массового убийства в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом сообщает украинский "24 канал".

"Прежде всего займемся Кубанью. Но и другие регионы, в которых компактно проживают украинцы, тоже будут находиться под нашим пристальным вниманием", - написал депутат на своей странице в Facebook.

Помимо него, в состав объединения вошли известные своей националистической и русофобской позицией депутаты Андрей Парубий, Артем Чийгоз, Артур Герасимов, Владимир Арьев, Игорь Гузь, София Федина, Анатолий Урбанский, Николай Величкович, Соломия Бобровская, Олег Синютка, Юлия Клименко, Оксана Савчук.