На конец октября запланировано заседание Госсовета, главной темой которого станет модернизация первичного уровня медицины - это одна из ключевых задач нацпроекта "Здравоохранение".

И уже через месяц - до 15 ноября - регионы должны закончить полную инвентаризацию всей медицинской инфраструктуры, чтобы ясно понимать, в каком состоянии поликлиники, больницы, ФАПы, чего не хватает и какие ресурсы необходимы.

Главная задача, на которую направлена модернизация первичного звена, - обеспечить доступность качественной медицинской помощи вне зависимости от того, где живет человек, а также создать достойные условия работы медицинских работников.

Работа будет организована по трем направлениям. Первое - привести в порядок районные больницы и поликлиники. Это касается и состояния зданий и сооружений, предстоит модернизировать старые и построить там, где не хватает, новые. Предусмотрено, что будут обновляться медицинское оборудование и лабораторная база. Кроме того, медучреждения получат свой автотранспорт.

Второй важнейший момент - привлечь в первичное звено медицинские кадры. Сейчас там трудятся более 300 тысяч врачей и более полумиллиона специалистов среднего звена. Как не раз сообщала министр здравоохранения Вероника Скворцова, на данный момент в первичном звене не хватает около 25 тысяч врачей - это и участковые терапевты и педиатры, и узкие специалисты - онкологи, неврологи, врачи скорой помощи и т.д. Что касается медсестер и фельдшеров, тут дефицит составляет 130 тысяч человек.

Исправить ситуацию и, главное, удержать медиков на работе в "первичке" можно, если обеспечить им достойную оплату труда. Это - третье направление модернизации.

Сегодня в регионах не хватает около 25 тысяч врачей - терапевтов и педиатров, онкологов, неврологов. Дефицит медсестер и фельдшеров - 130 тысяч человек

В Минздраве со ссылкой на Росстат сообщают, что сейчас фактически каждая десятая больница (более 12 процентов) требует ремонта или реконструкции. Устаревшей и негодной медицинской и диагностической техники - почти половина. Что касается автомобилей, то их просто нет в большинстве поликлиник и районных больниц. Между тем в рамках программы предстоит организовать регулярный выезд медицинских бригад в отдаленные деревни и села.

Чтобы составить четкий план действий, регионы должны до 15 ноября досконально проверить свои ресурсы и медицинскую инфраструктуру - с учетом численности населения. Предстоит проанализировать: где у них "густо" и где "пусто", там, где сейчас на карте белое пятно, будут строить новые ФАПы, амбулатории, поликлиники и больницы. Одновременно обновят и оснастят уже имеющиеся медорганизации. В Минздраве, кстати, предлагают разработать типовые проекты строительства районных больниц, это даст возможность строить быстрее и дешевле.

Результаты инвентаризации регионы должны представить в специально создаваемую правительством межведомственную рабочую группу.

В правительстве уточняют, что уже до 10 января 2020 года каждый регион разработает собственную программу модернизации первичного звена на ближайшие четыре года. Утвердить программы предполагается к 1 июля следующего года.

Уже сейчас ясно, что работа предстоит огромная: по предварительным оценкам, нужно заново построить или капитально отремонтировать свыше 10 тысяч медорганизаций, оснастить оборудованием свыше 30 тысяч структурных подразделений, укомплектовать автотранспортом более двух тысяч сельских амбулаторий и районных больниц. В программу модернизации должны быть включены и медицинские организации ФМБА России - они оказывают первичную медицинскую помощь жителям закрытых городов. Так что по поручению правительства инвентаризация пройдет и здесь.

Что касается нехватки врачей и среднего медперсонала, справиться с этой проблемой в Минздраве планируют в течение двух лет. Сначала опять-таки точно определят, где каких специалистов не хватает, и потом будут действовать "по потребностям". До конца 2021 года, как сообщала Вероника Скворцова, предусмотрено поэтапно привести штатные расписания региональных медицинских организаций в соответствие с общими требованиями.

Чтобы привлечь медиков в сельскую местность, нужно предложить им как минимум две вещи: достойные зарплаты и жилье. Предварительно намечены такие меры поддержки: развивать целевое обучение, увеличить по численности подготовку медсестер и фельдшеров. Регионам предложат строить для медиков служебное жилье.

Что касается зарплат, Минздрав совместно с Минтрудом планируют изменить отраслевую систему заработной платы - сделать ее более справедливой и прозрачной. Одно из предварительных положений, озвученных Минздравом, - доля обязательной "тарифной" части должна составлять не менее 55 процентов заработка, остальное - надбавки за классность, ночные дежурства и т.д., а также премиальные выплаты. Окончательные предложения, в соответствии с поручением президента, должны быть готовы к 20 сентября 2020 года.

Координировать региональные программы будет проектный комитет по национальному проекту "Здравоохранение", а окончательное решение принимать президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, который возглавляет премьер Дмитрий Медведев.