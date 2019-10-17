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17.10.2019 13:09
Рубрика: Экономика

В РФ могут отменить плату за звонки с таксофонов на мобильные номера

Текст: Юлия Кривошапко

"Ростелеком" обсуждает возможность отмены платы за звонки с таксофонов на мобильные номера. Об этом журналистам сообщил глава госкомпании Михаил Осеевский.

"Идея обсуждается с операторским сообществом. Там есть некоторые технические проблемы. Я думаю, мы их решим", - сказал Осеевский.

Фото: AFP/ Valery HACHE
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С 1 июня "Ростелеком" отменил плату за звонки с таксофонов на любые номера фиксированной телефонной сети в стране. Ранее была обнулена стоимость местных и внутризоновых телефонных соединений.

"Трафик вырос в разы, люди звонят, пользуются. Каким бы рудиментом ни считался таксофон - это очень важный элемент обеспечения качества жизни в небольших населенных пунктах", - отметил глава Ростелекома.

В России работают около 148 тысяч телефонов коллективного пользования. Они есть в 131 тысяче населенных пунктов. Большая часть - 80 процентов - сосредоточена в селах, деревнях и станицах с населением менее 500 человек.

Общий объем трафика в 2018 году составил 14,8 миллиона минут.

Экономика Отрасли Связь Компании Связь Ростелеком
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