В РФ могут отменить плату за звонки с таксофонов на мобильные номера

"Ростелеком" обсуждает возможность отмены платы за звонки с таксофонов на мобильные номера. Об этом журналистам сообщил глава госкомпании Михаил Осеевский.

"Идея обсуждается с операторским сообществом. Там есть некоторые технические проблемы. Я думаю, мы их решим", - сказал Осеевский.

С 1 июня "Ростелеком" отменил плату за звонки с таксофонов на любые номера фиксированной телефонной сети в стране. Ранее была обнулена стоимость местных и внутризоновых телефонных соединений.

"Трафик вырос в разы, люди звонят, пользуются. Каким бы рудиментом ни считался таксофон - это очень важный элемент обеспечения качества жизни в небольших населенных пунктах", - отметил глава Ростелекома.

В России работают около 148 тысяч телефонов коллективного пользования. Они есть в 131 тысяче населенных пунктов. Большая часть - 80 процентов - сосредоточена в селах, деревнях и станицах с населением менее 500 человек.

Общий объем трафика в 2018 году составил 14,8 миллиона минут.