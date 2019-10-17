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17.10.2019 14:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В России начинается "пожилое бабье лето"

Текст: Ольга Игнатова
Солнечная и теплая погода установится в ближайшие дни в центре и на юге европейской территории России.
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Как рассказали "Российской газете" в Гидрометцентре России, обеспечат заток теплого воздуха в центр атлантические циклоны, один за другим перемещающиеся по северу европейской России. А за счет приближающегося с юга Европы антициклона погода станет более солнечной, а потепление продолжится. Температурный фон станет выше климатической нормы на 6-8 градусов, а в воскресенье и понедельник местами превысит ее на 8-10 градусов. Значения максимальной температуры воздуха приблизятся к рекордным. Например, для Москвы рекордные значения середины октября- это плюс 18 градусов. Зато метеорологические условия станут благоприятными для возникновения густых туманов, особенно в ночные и утренние часы.

Фото: iStock
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Синоптики, шутя, называют периоды теплой погоды в октябре "пожилым бабьим летом". И такие периоды в целом не редкость. Так, очень теплым в Москве был прошлый октябрь.

В южной половине Центрального федерального округа сегодня, 17 октября, преимущественно без осадков, преобладающая температура воздуха плюс 12-19 градусов, на юго-западе до плюс 22. 18 и 19 октября также без осадков, температура воздуха ночью до плюс 10-ти, днем до плюс 20 градусов.

На юге страны вообще лето: в Краснодарском крае плюс 27, в Сочи до плюс до 26 градусов. Такая же погода и на крымских курортах. К концу недели небольшое похолодание.

Волна субтропического тепла добралась и до столичного региона. Она обеспечат в столичном регионе до начала следующей недели превышение значений средней суточной температуры над нормой на 6-7 градусов. Значения дневной температуры будут близки к абсолютным максимумам.

В четверг в столице до плюс 16 градусов. В пятницу, 18 октября, ночью местами пройдет небольшой дождь, днем - преимущественно без осадков. Ночью до плюс 12, днем в столичном регионе плюс 10…15 градусов.

Фото: iStock
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В выходные дни сохранится теплая и сухая погода, преимущественно без осадков. Ночью 9-11 градусов, днем до плюс 16 градусов.

В понедельник, 21 октября, все еще будет тепло: 7-12 ночью и 11-16 градусов днем. Но пройдет небольшой дождик. Во вторник, 22 октября, также временами возможен небольшой дождь, а температура воздуха опустится до 6-11 ночью и не поднимется плюс 13 градусов днем.

Ноябрь, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительным расчетам, будет в центральных регионах теплее обычного. А вот зима в целом в пределах нормы. Правда, нужно учитывать, что оправдываемость предварительных долгосрочных прогнозов колеблется в диапазоне от 58 до 81 процента. Зато по народным приметам зима в центре будет очень теплой, а осень затяжной.

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