В Россию пришли новейшие умные часы Huawei, названа цена

Компания Huawei объявила о старте приема предварительных заказов на умные часы Watch GT 2. Стоимость младшей версии, с черным корпусом и спортивным черным ремешком, составляет 14990 рублей, "представительская" версия с кожаным коричневым ремешком и блестящим корпусом, обойдется в 15990 рублей. Также доступны модели с металлическим ремешком и серым корпусом.

Часы Watch GT 2. Фото: Huawei

В настоящее время оформить предзаказ можно только на модели с 46-мм корпусами, а более миниатюрные и имеющие минималистичный дизайн 42-дюймовые модели появятся в продаже позже.

Часы оборудованы сенсорными AMOLED-дисплеями с диагональю 1,39 дюйма и разрешением 454x454 пикселя, работают до 14 дней в стандартном режиме и заключены в водонепроницаемый корпус (5 АТМ). В режиме активной тренировки время автономной работы снижается до 30 часов. Кроме того, часы могут принимать звонки, если подключены к смартфону по Bluetooth. Поддерживается соединение с устройствами на базе Android и iOS.

Huawei Watch GT 2 поддерживают различные режимы спортивной активности - плавание, эллипсоид, эргометр, поездки на велосипеде, горные прогулки, беговую активность, умеют измерять пульс, ведут подсчет израсходованным калориям и пройденным шагам (поддерживаются системы GPS и ГЛОНАСС), определяют уровень стресса.

Оформившим предзаказ в подарок положены наушники Huawei Freelace.

По своим возможностям Huawei Watch GT 2 близки к Apple Watch, однако имеют заметно меньше программных "наворотов". Например, часы от Apple умеют работать в режиме рации, помогают отслеживать цикл, измеряют уровень шума и могут работать в качестве платежного средства - поддерживаются бесконтактные платежи (часы Huawei имеют модуль NFC только в китайской версии). В то же время стоимость Apple Watch на российском рынке более чем в два раза выше - 32990 рублей.