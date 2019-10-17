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17.10.2019 14:55
Рубрика: В мире

В Сеуле пройдет фестиваль российско-корейской дружбы

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Фото: Ассоциация русскоязычных в Корее/facebook.com Фото: Ассоциация русскоязычных в Корее/facebook.com
Фото: Ассоциация русскоязычных в Корее/facebook.com

В воскресенье 27 октября в центре Сеула пройдет IX фестиваль российско-корейской дружбы "Миллион алых роз 2019".

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Это мероприятие проходит вот уже несколько лед подряд и неизменно привлекает большое количество участников и зрителей, позволяя жителям Кореи приобщиться к российской культуре.

По традиции организатором выступает общественная организация Ассоциация русскоязычных в Корее. Девизом фестиваля в этом году станет выражение: "Разнообразие культур как красота роз… И Россия - одна из них!"

Основные мероприятия пройдут в самом центре Сеула на площади Кванхвамун. Там будут разбиты тематические палатки, где все желающие смогут попробовать блюда российской кухни, приобрести сувениры, принять участие в различных культурных мероприятиях и сделать многое другое, чтобы с интересом провести время, узнав при этом получше российскую культуру и быт. Гвоздем программы фестиваля станет полуторачасовой концерт с выступлениями художественных коллективов и отдельных артистов.

В мире Восточная Азия Южная Корея
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