В Сеуле пройдет фестиваль российско-корейской дружбы

В воскресенье 27 октября в центре Сеула пройдет IX фестиваль российско-корейской дружбы "Миллион алых роз 2019".

Это мероприятие проходит вот уже несколько лед подряд и неизменно привлекает большое количество участников и зрителей, позволяя жителям Кореи приобщиться к российской культуре.

По традиции организатором выступает общественная организация Ассоциация русскоязычных в Корее. Девизом фестиваля в этом году станет выражение: "Разнообразие культур как красота роз… И Россия - одна из них!"

Основные мероприятия пройдут в самом центре Сеула на площади Кванхвамун. Там будут разбиты тематические палатки, где все желающие смогут попробовать блюда российской кухни, приобрести сувениры, принять участие в различных культурных мероприятиях и сделать многое другое, чтобы с интересом провести время, узнав при этом получше российскую культуру и быт. Гвоздем программы фестиваля станет полуторачасовой концерт с выступлениями художественных коллективов и отдельных артистов.