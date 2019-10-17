В США пять компаний заплатят 50 млрд долларов по делу об опиоидах

В США три крупнейших дистрибьютера медикаментов и два производителя достигли договоренности с рядом штатов о выплате компенсации в размере около 50 миллиардов долларов для урегулирования "опиоидного кризиса".

Об этом сообщила газета The New York Times, ссылаясь на знакомые с переговорами источники. Речь идет об Amerisource Bergen, Cardinal Health и McKesson Corporation, а также Johnson&Johnson и Teva, которых обвиняют в распространении эпидемии зависимости от опиоидных препаратов в ряде штатов США.

Эти компании заплатят 50 миллиардов долларов в рамках внесудебного урегулирования, после чего свыше двух тысяч исков против них будут отозваны. По данным источников издания, деньги пойдут на оплату медицинских и других видов расходов, на лечение наркозависимости и поставку лекарств, пишет РИА Новости. Однако многие вопросы еще не решены, например, срок выплаты средств.

Скандал, который перерос в судебные разбирательства в США, связан с распространением эпидемии зависимости среди американцев от опиоидных препаратов. Johnson&Johnson и другие компании, работающие в сфере производства и распространения лекарств, обвиняют в том, что с 1990-х годов они продвигали опиоиды, приуменьшая риски привыкания к болеутоляющим средствам. По некоторым данным, это привело к 200 тысячам смертей, вызванных употреблением таких препаратов.