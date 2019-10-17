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17.10.2019 16:49
Рубрика: В мире

В США сатанистам разрешили собираться в элитной военной академии

Текст: Диана Ковалева

Студенты элитной Военно-морской академии США, которые являются последователями религиозной организации "Сатанинский храм", теперь смогут собираться в стенах своей альма-матер. Правда, без проведения служб. Об этом сообщила представитель училища Алана Гарас.

"Группа курсантов, чьи убеждения совпадают с убеждениями, исповедуемыми "Сатанинским Храмом"… попросили выделить им место, где они могли бы собираться, чтобы обсуждать свои общие убеждения", - пояснила Гарас. Она также добавила, что для удовлетворения просьбы студентов были предприняты соответствующие меры.

Фото: REUTERS/LEAH MILLIS
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Примечательно, что ранее в сети была опубликована копия внутреннего электронного письма, в котором курсантам-сатанистам разрешалось еще и проводить свои службы в стенах Военно-морской академии. При этом посещать мероприятия хотели позволить всем желающим, чтобы "способствовать критическому мышлению и обсуждению сатанинских ценностей, так как они имеют отношение к нашей жизни". Однако, как пояснила Гарас, письмо не было согласовано с командованием, и никаких "темных месс" никто проводить не разрешит.

"Сатанинский храм" в США официально признан религиозной организацией и поэтому освобожден от налогов. Последователи движения используют сатанинскую символику и пропагандируют эгалитаризм, социальную справедливость и секуляризм. Сатана для них, по их собственному признанию, является не более чем литературным героем, олицетворяющим мятеж против тирании и социальных норм.

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