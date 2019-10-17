В зале "Зарядье" выступили молодые певцы Большого театра и Ла Скала

Академии и специальные программы для молодых певцов существуют при многих крупнейших оперных театрах мира, и это реальная возможность для начинающих артистов получить из первых рук не только вокальную школу от мастеров, но и войти в спектакли театра, получить сценический опыт. В Москве в Концертном зале "Зарядье" выступили в первом совместном проекте певцы Молодежной программы Большого театра и знаменитого миланского Ла Скала. Руководитель программы Большого театра Дмитрий Вдовин и куратор Академии Ла Скала Илария Пакера ответили на вопросы "РГ":

Такого рода концерт - интереснейший обмен опытом. Чему молодые певцы учатся друг у друга?

Илария Пакера: Эта возможность для молодых певцов по-настоящему сплотиться, выступая вместе в дуэтах и ансамблях. Они учатся друг у друга ответственности, умению взаимодействовать на сцене: не только в вокальном плане, но и в драматическом. Удивительно, как их голоса сливаются друг с другом: как будто они всю жизнь пели вместе, такую они излучают энергию и энтузиазм. Оперные певцы по всему миру очень похожи: эта профессия очень специфическая и одновременно универсальная, она объединяет людей, из каких бы стран они ни были.

Молодежной программе Большого театра в этом году исполняется уже 10 лет. Молодые певцы как-то изменились за это время?

Дмитрий Вдовин: Да, сегодня и вокальная, и музыкальная и театральная культура певцов стала намного выше. Мы работаем с молодыми артистами и стараемся совершенствовать не только их исполнительское мастерство. Наши задачи более широкие - это, своего рода, пропаганда того, к чему должен стремиться артист оперы, чем он должен владеть, чтобы соответствовать требованиям современного оперного театра.

Сегодня ни один итальянский театр не обходится без русских певцов

Существует ли сходство между русскими и итальянскими артистами?

Дмитрий Вдовин: На мой взгляд, русские и итальянцы очень близки друг к другу. Русская вокальная культура выросла из итальянской, которая всегда доминировала и продолжает доминировать в оперном мире. Есть много сходства в вокальной технике, в подаче звука. Исторически у России давние связи с Италией: еще во времена Анны Иоанновны при дворе работали итальянские композиторы. Глинка учился в Италии, а русский тенор Николай Иванов стал серьезным конкурентом легендарного Джованни Баттиста Рубини на итальянской сцене. Если говорить о сегодняшнем дне, то ни один итальянский театр не обходится без русских певцов. И мы всячески поддерживаем эти связи: у Молодежной программы Большого театра с Академией Ла Скала долгосрочная программа обмена.

Насколько в Италии востребован русский репертуар?

Илария Пакера: Каждый итальянский театр включает как минимум одну русскую оперу в афишу каждого сезона. Например, Ла Скала в марте поставил новый спектакль "Хованщины" Мусоргского под управлением великого маэстро Гергиева. Итальянская публика обожает слушать русскую музыку! Другое дело, что итальянцам очень сложно учить русские партии, для нас в этом смысле это очень специфический репертуар. Поэтому русские певцы очень востребованы в Италии.

Чему русские певцы учатся в Италии?

Дмитрий Вдовин: Русским артистам часто не хватает владения иностранными языками: это большая проблема наших артистов. Итальянский язык, наряду с русским, французским и немецким, - главные языки оперы. Также очень важны вопросы стиля, фразировки, интерпретации, понимания оперных текстов, ведь смысл многих классических либретто не вполне ясен даже для итальянцев. Нашим певцам в Ла Скала преподавали такие выдающиеся матера, как Мирелла Френи, Ренато Брузон, Лючана Д Интино, Лючана Серра, Винченцо Скалера, к нам в Большой театр приезжали маэстро Альберто Дзедда, Эрнесто Паласио, Алессандро Аморетти и Джулио Дзаппа. Все это помогает поднять и профессиональный, и культурный уровень наших артистов. Приезжая в Италию, наши артисты посещают театры, ходят в музеи, любуются архитектурой. Это - огромный стимул для артистического роста.

Планируете ли вы расширять сотрудничество молодежных коллективов театров?

Илария Пакера: Мы уже организовывали обмен студентами: русские ездили учиться к нам в Милан, а итальянцы - в Москву. Мы, кстати, отправляем в Россию не только певцов, но и педагогов, и концертмейстеров, которые тоже узнают много нового. У нас уже богатая история сотрудничества, и в будущем мы планируем реализовать новые проекты!

Справка "РГ"

В концерте приняли участие сопрано Мария Мотолыгина, меццо-сопрано Мария Баракова, бас Игорь Коростылев, тенор Вадим Бибичук, меццо-сопрано Катерина Пива, баритон Этторе Ли и сопрано Франческа Мандзо. В сопровождении БСО им. Чайковского и маэстро Алвизе Казеллати прозвучали номера из опер Чайковского, Верди, Римского-Корсакова, Пуччини, Бизе.