Реабилитация ныне в моде. А если совсем точно, не сама реабилитация, а разговоры о ней. Хотя по большому счету, конечно, прежде всего пациента необходимо избавить от недуга, а потом обязательно научить его жить нормальной жизнью без последствий болезни. Попросту нужна грамотная реабилитация. Кто ее должен проводить? Где ее надо проводить? Об этом мы беседуем с руководителем Центра восстановительной медицины и реабилитации, заведующим травматолого-ортопедическим отделением Федерального научно-клинического центра ФМБА России Виктором Мухановым.

Пока без палочной поддержки не обойтись. Но это только пока. Реабилитация палки уберет. Фото: KatarzynaBialasiewicz / iStock

Виктор Викторович, вы - представитель редкой специализации. Во всяком случае, пока. Реабилитологов в стране явно мало. В медицинских вузах лишь в последнее время начали вводить подготовку таких кадров, хотя потребность в них огромная. И чем дальше, тем она будет больше, так как в медицину приходят новые методики и технологии. Ранее неизлечимые болезни становятся излечимыми. Но при условии грамотной реабилитации. Вы, выпускник Российского государственного медицинского университета, поначалу работали хирургом-ортопедом в НИИ ревматологии…

Виктор Муханов: И мне эта работа очень нравилась. Старался из операционной не выходить. А моими наставниками там были известные ортопеды. Они-то, можно сказать, втянули меня в свою область. Я стал хирургом-ортопедом, специалистом по лечению всевозможных травм и заболеваний рук, ног, спины. Стало очевидным, что мало прооперировать, избавить человека от самой травмы, ревматического поражения суставов. Но чтобы такой пациент начал жить полной жизнью, необходима его реабилитация. Где, как ее проводить? Этому надо специально учиться.

Судя по тому, как вы проходили курсы обучения в разных странах мира, прежде всего в клиниках Германии, у вас такая возможность была. Если не секрет, кто вам в этом помог?

Виктор Муханов: Не удивляйтесь. Потому что не кто, а что. В 2014 году по дороге в мюнхенскую клинику, куда я вез своего пациента-спортсмена, наш автомобиль угодил в аварию. Не только мой спортсмен, но и я получил сочетанную травму. И в мюнхенской клинике я уже был не коллега - специалист, а очередной пациент. Лечение было долгим, можно сказать, занудным. Реабилитация - дело нудное, но очень важное. Приходилось обращаться в клинику несколько раз.

На собственной шкуре понял, как важна реабилитация. Ну, а если всерьез, то своей сегодняшней специализацией я обязан моему наставнику, профессору травматологу-ортопеду Сергею Васильевичу Архипову. Он специалист мирового уровня. Его знают в зарубежных клиниках, и это было залогом того, что мне, как его ученику, никто ни разу не отказал пройти специализацию, приобщиться к мировому опыту.

Приобщиться настолько, что вы теперь преподаете в обучающем центре Мюнхена? А Мюнхен, как известно, - мировой центр лечения самых разных заболеваний суставов, центр реабилитации после проведенного лечения. В Мюнхене преподаете, а оперируете в московской клинике.

Виктор Муханов: Самые новые технологии хирургического лечения, которые используются за рубежом, благодаря нашему сотрудничеству, а точнее, совместной работе, приходят в отечественную практику. Я приведу один недавний пример нашего взаимодействия. В июне нынешнего года в нашей московской клинике состоялась научно-практическая конференция. По установившейся традиции на такие форумы мы приглашаем зарубежных коллег. Нам есть о чем рассказать друг другу, провести показательные операции.

Так вот, на эту конференцию из Мюнхена пожаловала к нам мобильная лаборатория (фотографию этой лаборатории мы сегодня публикуем. - И.К.). Лаборатория уникальная. Не только потому, что грузовик, который ее привез, весьма красив, но и потому, что там разместилась мини-операционная, на которой можно отрабатывать новейшие технологии хирургии суставов.

Нынешняя хирургия суставов отличается от прежней тем, что теперь не требуется больших разрезов во время операций. Они стали малотравматичными?

Виктор Муханов: Это очень важно. Восстановление после таких операций сократилось в разы. Например, раньше после эндопротезирования коленного или тазобедренного сустава пациент был привязан к госпитализации на 2-3 недели. Иногда и больше. Теперь срок меньше недели.

На бесплатную реабилитацию средств мало. А раз надо платить, то пациент нередко отдает предпочтение зарубежной клинике

Через неделю он уходит домой, и все?

Виктор Муханов: Нет, не все. Пациенту необходима реабилитация. Только не надо думать, что реабилитация сводится к разработке оперированного сустава. Мы же оперируем не сустав, а человека, и восстанавливать надо, конечно, и сам прооперированный сустав, но, что еще важнее, самого пациента.

Где такая реабилитация должна проходить? В чем она заключается? Что обязан знать специалист-реабилитолог?

Виктор Муханов: Лучшее место ее проведения - та самая клиника, в которой проведена операция. Правда, это место должно быть оснащено не только современным оборудованием. Главное, здесь должна трудиться команда специально подготовленных сотрудников.

Спорить с этим не могу. Это истина. Но и не могу не спросить. Во всех ли клиниках можно выделить нужные помещения? Есть ли у клиник возможности, точнее, средства на их оснащение? Где взять команду?

Виктор Муханов: Пока все сложно. Сложно повсеместно. Даже недавно построенные медицинские учреждения не всегда обладают такими возможностями. Очень дорого - не каждому по карману - оснащение таких подразделений. Аппаратура, современная робототехника, как правило, не отечественного, а импортного производства. Потому это дефицит, стоящий громадных денег. И главная беда, что повсеместно нет кадров реабилитологов.

В последнее время ситуация стала меняться к лучшему. Но в то же время она высветила основную проблему - кадровую. У нас в системе ФМБА есть возможность направлять сотрудников в ведущие реабилитационные центры Германии, Израиля. Со временем это поможет решить кадровую проблему.

А спортивная реабилитация требует иной модели восстановления?

Виктор Муханов: Конечно. Ведь здесь первенствуют спортивные травмы, а они отличаются от бытовых. Какие сложнее реабилитировать? Трудно сказать. У спортсменов, как это не покажется странным, за годы пребывания в спорте накапливается "букет" различных патологий, и это надо знать, чтобы провести реабилитацию с учетом этих патологий и специфики его пребывания в спорте.

У человека, перенесшего, например, эндопротезирование, могут быть проблемы с сердцем, почками, легкими и так далее. Реабилитолог должен об этом знать, учитывать.

Виктор Муханов: Обязательно должен. Потому в нашей реабилитационной команде не только врачи и инструкторы физической реабилитации, мануальные ­терапевты, физиотерапевты, но и профильные специалисты.

Можете назвать подобные клиники на далекой периферии страны?

Виктор Муханов: К сожалению, не могу ответить на ваш вопрос.

Значит, если, скажем, жителю Зауралья провели эндопротезирование коленного сустава, он вынужден отправиться на реабилитацию… куда? Не проще ли ему улететь в мюнхенскую клинику?

Виктор Муханов: Мы никому не отказываем. Другое дело, что наши возможности ограничены количеством мест. И еще одна наша беда: на бесплатную реабилитацию средств явно мало. А раз надо платить, то пациент нередко отдает предпочтение зарубежной клинике. Это не лучший вариант медицинской помощи. Хотя цена реабилитации в нашей клинике в десять раз ниже, чем в зарубежной.

Нам удалось создать современную клинику реабилитации для пациентов с различными проблемами суставов, для спортсменов. Планируем создание на своей базе клиники реабилитации пациентов, перенесших операции на сердце, головном и спинном мозге. Наше подразделение иногда называют уникальным. Но это тот случай, когда уникальностью не хочется гордиться. Мы очень надеемся, что наш опыт найдет применение во всех регионах страны. Реабилитация должна быть востребована.

Визитная карточка

Фото: Александр Корольков

Виктор Викторович Муханов родился в Москве. Окончил лечебный факультет Российского государственного медицинского университета.

Прошел стажировку в зарубежных клиниках Германии, Израиля, Италии, США по специальности травматология-ортопедия и реабилитация.

Возглавляет Центр восстановительной медицины и реабилитации, заведует травматолого-ортопедическим отделением Федерального Научно-Клинического Центра ФМБА России. Преподает навыки малоинвазивной хирургии суставов.

Женат. Дочке семь месяцев.