Власти Венеции озвучили дату введения "налога на въезд"

Венецианские власти объявили о введении нового налога для туристов с 1 июля 2020 года, об этом сообщает Il Gazettino.

Речь идёт о так называемом "налоге на въезд", которым обложат гостей "города на воде", прибывающих в город на автобусах, круизных судах, водном такси, самолетах и поездах.

Как уточняют власти, размер налога будет видоизменяться: в низкий сезон (с ноября по апрель) с путешественников возьмут три евро, в высокий - восемь евро, а периоды, когда Венецию "оккупируют" туристы (к примеру, в период проведения карнавала) - 10 евро.

Оплатить сбор можно будет, как минимум, двумя способами: банковскими картами или наличными в специальных терминалах.

Ожидается, что туристов, которые решат уклониться от уплаты налога, будут ожидать штрафные санкции в размере 450 евро.

Как отразится введение этого налога на турпотоке, на данный момент пока неизвестно.