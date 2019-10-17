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17.10.2019 20:02
Рубрика: В мире

У ФРГ будет рекордный военный бюджет

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 235(7993)
В следующем году военный бюджет ФРГ достигнет рекордной отметки - 50,36 миллиарда евро. В то время как немецкая оппозиция называет такие траты "помешательством на вооружении", в Вашингтоне все равно недовольны "недостаточным вкладом Германии в трансатлантическую солидарность". О том, что Германия продолжит раздувать военный бюджет, который с 2014 года и без того уже вырос на треть, сообщило агентство dpa со ссылкой на свои источники в брюссельской штаб-квартире НАТО. Эту информацию подтвердили в военных кругах в Берлине.

Таким образом, расходы на содержание бундесвера, приобретение вооружений и зарубежные миссии увеличатся на 6,4 процента по сравнению с суммой 47,32 миллиарда евро, предусмотренной в этом году. По данным агентства, еще в мае минобороны ФРГ планировало чуть более "скромные" траты, однако с приходом нового руководителя - Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую называют потенциальной преемницей Меркель, ведомство взяло новый курс. Впрочем, даже такими темпами Германия не приблизится в 2024 году к показателю в 2 процента от ВВП, которого ждет от нее президент США Дональд Трамп. В лучшем случае это произойдет не раньше 2031 года, признала сама Крамп-Карренбауэр. Пока же это обязательство, взятое на себя всеми членами НАТО, выполнили только семь стран из 29: Литва, Латвия, Польша, Эстония, Британия, Греция и сами США. Военные расходы Вашингтона составляют 3,39 процента от ВВП, Германии - пока 1,3 процента. При этом, по подсчетам экспертов Североатлантического альянса, каждый американец в среднем отчисляет в национальный военный бюджет 1631 евро в год, британец - 816 и немец - 518 евро.

Украина на треть увеличила военный бюджет
Новый военный бюджет США стал рекордным в истории страны
В мире Европа Германия
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