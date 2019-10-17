Новости

Основательница музея "Гараж" вышла замуж за греческого миллиардера 21:59
2 тысячи человек вывели из ТЦ Петербурга из-за пожара 21:52
Россию могут пригласить на саммит G7 в 2020 году 21:39
Российский хоккеист НХЛ дисквалифицирован из-за запрещенных веществ 21:32
Вышел трейлер фильма "Вдова" - "Ведьмы из Блэр" по-русски" 21:30
В Париже представят 720-полое неуязвимое существо, названное по фильму ужасов 21:00
Саммит ЕС одобрил сделку по Brexit 20:56
Трамп внес на утверждение сената кандидатуру посла в России Салливана 20:51
Жительницу Нижнего Новгорода будут судить за торговлю детьми 20:30
Попытка ограбления аэропорта в Бразилии обернулась захватом заложников 20:19
В Раде создали межфракционное объединение "Кубань" 20:16
Fiat Chrysler оштрафован за нарушение норм по расходу топлива 20:03
Мурманские студенты создали проект памятника-моста между РФ и Норвегией 19:58
В минпромторге спрогнозировали рост электронной торговли 19:30
Видео: Археологи раскопали два крупных дворца династии Ляо 19:16
Сахарские муравьи оказались быстрее гепардов 19:14
ЦБ отметил значительный рост вкладов населения 19:13
Путин решит вопрос с бесплатностью второго высшего для режиссеров 19:09
Минэкономразвития сообщило об ускорении темпов роста ВВП 18:41
Владимирские следователи проверят заявления об избиении осужденного 18:33
Обвинение определилось со сроком для экс-премьера Дагестана 18:30
Видео: В челябинском аэропорту дебошир ударил полицейского 18:30
В Петербурге умер призер Олимпийских игр Андрей Смирнов 18:25
Toyota осталась самым дорогим в мире автомобильным брендом 18:23
Москва приступила к автоматизации тарифного регулирования 18:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Взыскать долги с дачников стало проще
Взыскать долги с дачников стало проще
Придет ли этой осенью "бабье лето"
Придет ли этой осенью "бабье лето"
Какие орехи - самые полезные
Какие орехи - самые полезные
17.10.2019 20:43
Рубрика: Спорт

Быстрый тандем

Войнова и Шмелева завоевали золото ЧЕ
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 235(7993)
Серебряные медалистки Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Анастасия Войнова и Дарья Шмелева, а также запасная Екатерина Роговая принесли сборной России первую медаль чемпионата Европы по велоспорту на треке, который стартовал в Нидерландах.

Россиянки выиграли командный спринт. В финальном заезде Шмелева и Войнова показали время 32,496 секунды. "Серебро" завоевала команда Германии в составе Леа Софи Фридрих и Эммы Хинце (33,179). Хозяйки соревнований Кира Ламберинк, Шанне Браспеннинкс и Штеффи ван дер Пет остались с "бронзой" (33,023).

Автомобиль сбил велосипедиста во время гонки в Италии

Отметим, что Войнова и Шмелева давно держат марку. Они побеждают в этой дисциплине на протяжении шести чемпионатов Европы подряд.

На европейском уровне наши спортсменки прекрасно выступили и на летних Европейских играх в Минске. Вместе Анастасия и Дарья выиграли командный спринт. Войнова также стала чемпионкой в индивидуальном спринте, а Шмелева - в гите.

Войнова и Шмелева также являются четырехкратными чемпионками мира.

Между тем в первый день чемпионата Европы было разыграно еще три комплекта наград. Но россияне не преуспели. В мужском командном спринте Денис Дмитриев, Алексей Ткачев, Павел Якушевский и Александр Шарапов выбыли в первом раунде. Сергей Ростовцев занял девятое место в гонке на выбывание, а Евгения Мудрая стала 15-й в скрэтче.

Спорт Виды спорта Велоспорт
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ: Турция приостановит военную операцию в Сирии
В Совфеде оценили слова немецкого политика о вредности санкций
Песков назвал тон письма Трампа Эрдогану необычным
ГИБДД поддержала увеличение скорости на магистралях до 130 км/ч
Суд освободил четверых обвиняемых по делу о "Зимней вишне"