Серебряные медалистки Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Анастасия Войнова и Дарья Шмелева, а также запасная Екатерина Роговая принесли сборной России первую медаль чемпионата Европы по велоспорту на треке, который стартовал в Нидерландах.

Россиянки выиграли командный спринт. В финальном заезде Шмелева и Войнова показали время 32,496 секунды. "Серебро" завоевала команда Германии в составе Леа Софи Фридрих и Эммы Хинце (33,179). Хозяйки соревнований Кира Ламберинк, Шанне Браспеннинкс и Штеффи ван дер Пет остались с "бронзой" (33,023).

Отметим, что Войнова и Шмелева давно держат марку. Они побеждают в этой дисциплине на протяжении шести чемпионатов Европы подряд.

На европейском уровне наши спортсменки прекрасно выступили и на летних Европейских играх в Минске. Вместе Анастасия и Дарья выиграли командный спринт. Войнова также стала чемпионкой в индивидуальном спринте, а Шмелева - в гите.

Войнова и Шмелева также являются четырехкратными чемпионками мира.

Между тем в первый день чемпионата Европы было разыграно еще три комплекта наград. Но россияне не преуспели. В мужском командном спринте Денис Дмитриев, Алексей Ткачев, Павел Якушевский и Александр Шарапов выбыли в первом раунде. Сергей Ростовцев занял девятое место в гонке на выбывание, а Евгения Мудрая стала 15-й в скрэтче.